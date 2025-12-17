Trump'ın Özel Kalemi'nin sözleri ülkeyi karıştırdı: 'Yüksek işlevli alkolikler'

ABD'nin magazinsel Başkanı Donald Trump ve yönetici kadrosu, yeni bir sansasyon ile gündeme geldi.

Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan Susie Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden oldu.

Dergide yer alan ifadelere göre Wiles, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden bazı isimlere yönelik eleştirilerini sıralarken, öte yandan da Trump yönetiminin başarılarından övgüyle bahsetti.

Makaledeki ifadelerine göre Wiles, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Jeffrey Epstein dava sürecini ele alma biçimi için, "Bence o, bununla ilgilenen hedef grubun tam olarak kimler olduğunu anlamakta tamamen başarısız oldu. Önce bu insanlara içi boş klasörler verdi, sonra da tanık listesinin masasında olduğunu söyledi. Halbuki masasında kesinlikle bir şey yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Wiles, Bondi'nin, Epstein davasının Amerikan kamuoyu için ne kadar önemli olduğunu anlayamadığını belirtti.

"Yüksek işlevli alkolikler"

Trump'ın çalışma yöntemi için "alkolik bir kişiliğe sahip" tanımını kullanan Wiles, "Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Başkan, yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına inanır, hiçbir şey, sıfır." ifadesini kullandı.

Susie Wiles, Başkan Yardımcısı JD Vance için ise "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" görüşünü paylaştı.

Elon Musk hakkında dikkat çekici idda

Elon Musk'ın, Hitler, Mussolini ve Mao dönemleriyle ilgili tartışma yaratan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir soruya yanıt veren Wiles, Musk'ın o esnada "ketamin" etkisi altında olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

"Venezuela'ya baskı artacak"

Trump'ın Venezuela üzerindeki baskıyı iyice artırmak istediğini vurgulayan Wiles, ABD Başkanı'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun etrafındaki halkaları kırmak istediğini dile getirdi.

"Samimiyetsiz bir şekilde kurgulanmış bir karalama yazısı"

Öte yandan derginin makaleyi yayımlamasından kısa süre sonra X hesabından yazıya ilişkin bir açıklama yapan Wiles, röportajda söylediklerinin "çarpıtıldığını" savundu.

Wiles, açıklamasında, "Bu sabah erken saatlerde yayımlanan makale, bana ve tarihin en iyi ABD Başkanı ile Beyaz Saray personeline ve kabineye yönelik samimiyetsiz bir şekilde kurgulanmış bir karalama yazısıdır." değerlendirmesine yer verdi.

Beyaz Saray Özel Kalemi, makaledeki birçok ifadenin bağlamından koparıldığını ve yazının bilinçli bir şekilde "Trump'ın kabinesinin eksik yönlerini anlatıyormuş" gibi bir formatta sunulduğunu kaydetti.

"Gerçek şu ki Trump ile onun yönetimindeki Beyaz Saray, 11 ayda diğer başkanların 8 yılda başardıklarından daha fazlasını başardı." ifadesini kullanan Wiles, ekip olarak en iyi şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Wiles'ın kendisine atfedilen yorumları yalanlamaması ise dikkati çekti.

Trump: Röportaj yanlış yönlendiriliyor

Trump, New York Post gazetesine verdiği demeçte, Susie Wiles'ın Amerikan Vanity Fair dergisinde yayımlanan röportajında kendisine yönelttiği ifadelerden "rahatsız olmadığını" belirtti.

Wiles'ın ABD Başkanı'nın "bir alkolik gibi çalıştığını" ifade etmesine ilişkin Trump, "Hayır, demek istediği şu ki, ben alkol kullanmıyorum. Bunu herkes biliyor ama sık sık şunu söylüyorum, eğer kullansaydım, alkolik olma ihtimalim çok yüksek olurdu. Bunu kendim hakkında birçok kez söyledim, gerçekten de öyle. Bu, oldukça sahiplenici bir kişilik." dedi.

Trump, Vanity Fair dergisini ve dergide yayımlanan söz konusu röportajı okumadığını ancak Wiles'ın "harika bir iş çıkardığını" söyledi.

Röportajın "kasten yanlış yönlendirildiğini" savunan Trump, Wiles'a tam güven duyup duymadığı yönündeki soruya ise Wiles'ı "harika biri" şeklinde tanımlayarak yanıt verdi.

Wiles'ın "odak noktasının yanıltılmış olabileceğini" düşündüğünü aktaran Trump, Vanity Fair dergisinin "yolunu ve okuyucularını kaybettiğini" savundu.

Vance: Sadece gerçek komplo teorilerin inanıyorum

Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance basına yaptığı açıklamada, Wiles'ın kendisi için "uzun yıllardır komplo teorilerine inanan bir kişi olduğu" ifadesini kullanmasına tepki göstermedi.

Vance, "Ben sadece gerçek olan komplo teorilerine inanıyorum ve bu arada Susie ile bu konuda uzun zamandır hem özelde hem de kamuoyu önünde şakalaştık." diye konuştu.

Adalet bakanından Epsteın cevabı

Wiles'ın, Jeffrey Epstein'in dava sürecini ele alma biçimini eleştirdiği Adalet Bakanı Pam Bondi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bondi, Wiles'ın "Başkan Trump'ın gündemini ilerletmek için her gün mücadele ettiğini ve bunu zarafet, sadakat ve tarihi bir verimlilikle yaptığını" kaydetti.







