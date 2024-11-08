Trump'ın seçim zaferinin ardından Amerikalılar yurt dışına kaçıyor

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından çok sayıda Amerikan vatandaşının ülkeyi terk etmeye hazırlandığı belirtiliyor.
ABD'de seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının ardından birçok Amerikan vatandaşının ülkeyi terk etmek için hazırlık yapmaya başladığı bildirildi.
Bir Google yetkilisine göre, Çarşamba akşamı geç saatlerde ABD'nin Doğu Yakası'nda, göçle ilgili Google aramaları her üç ülke için de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Trump'ın zaferinin ardından soru yağmuruna tutuluyor
Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu'nun web sitesindeki veriler, sitenin 7 Kasım'da 25 bin yeni ABD'li kullanıcı kaydettiğini, bu rakamın geçen yılın aynı gününde 1500 olduğunu ortaya koydu.
Trump 2016 yılında seçimleri kazandığında da benzer bir yaklaşım ortaya çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde Trump'ın kazandığı zafer, ülkenin siyasi açıdan daha gergin ve bölünmüş olduğu bir süreçte yaşandı.
Amerikan demokrasisinin tehdit altında
Edison Research anketlerine göre ABD'li seçmenlerin neredeyse dörtte üçü, "Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğu" görüşünü dile getiriyor.