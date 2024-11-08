Trump'ın seçim zaferinin ardından Amerikalılar yurt dışına kaçıyor

ABD'de seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının ardından birçok Amerikan vatandaşının ülkeyi terk etmek için hazırlık yapmaya başladığı bildirildi.





Şirket verilerine göre "Kanada'ya taşınmak" için yapılan Google aramaları, Salı günü ABD'nin doğu yakasındaki sandıkların kapanmasından sonraki 24 saat içinde yüzde 1270 arttı. Yeni Zelanda'ya taşınma ile ilgili benzer aramalar yaklaşık yüzde 2 bin, Avustralya için yapılan aramalar yüzde 820 arttı .





Bir Google yetkilisine göre, Çarşamba akşamı geç saatlerde ABD'nin Doğu Yakası'nda, göçle ilgili Google aramaları her üç ülke için de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.





Trump'ın zaferinin ardından soru yağmuruna tutuluyor

Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu'nun web sitesindeki veriler, sitenin 7 Kasım'da 25 bin yeni ABD'li kullanıcı kaydettiğini, bu rakamın geçen yılın aynı gününde 1500 olduğunu ortaya koydu.





Göçmenlik konusunda hizmet veren avukatlar da Trump'ın zaferinin ardından soru yağmuruna tutuluyor. Kanada'nın en eski göçmenlik hukuku firması Green and Spiegel'in yönetici ortağı Evan Green, " Her yarım saatte bir e-posta ile yeni bir soru geliyor " dedi.





Trump 2016 yılında seçimleri kazandığında da benzer bir yaklaşım ortaya çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde Trump'ın kazandığı zafer, ülkenin siyasi açıdan daha gergin ve bölünmüş olduğu bir süreçte yaşandı.





Amerikan demokrasisinin tehdit altında

Edison Research anketlerine göre ABD'li seçmenlerin neredeyse dörtte üçü, "Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğu" görüşünü dile getiriyor.





ABD'yi terk eden vatandaşlar sosyal medyada nereye gidilebileceğine dair önerilerin yanı sıra vize ve iş bulmak için ipuçları da paylaşıyor. Bazı kullanıcılar " Trump'ın seçilmesinden sonra ülkeleri, güvenlikleri ya da her ikisi için de korktuklarını " söylüyor.



