Trump'tan 200 kararnameyle hızlı başlangıç

ABD'nin 47'inci Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de Kongre binasında yapılan yemin töreni ile resmen başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, yemin töreninden bir gün önce Capital One Arena spor salonunda düzenlenen etkinlikte başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hızlı ve güçlü bir şekilde yönetimde ciddi değişiklikler yapacağını, en hızlı adımı ise yasa dışı göçmen sorunu konusunda atacağını açıkladı. Trump, görevinin ilk saatlerinde 200'den fazla kararnameyi imzalaması bekleniyor. Yemin töreni aşırı soğuklar nedeniyle kapalı alanda yapıldı. Trump ile birlikte başkan yardımcısı JD Vance de yemin etti.

TÖREN ROTUNDA'DA YAPILDI

Yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında, soğuk hava koşulları nedeniyle Kongre binası içinde yer alan Rotunda adı verilen büyük kubbeli dairesel alanda 700 kişinin sığacağı biçimde gerçekleşti.

ESKİ BAŞKANLAR VE TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ

Yemin törenine eski ABD Başkanları, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Joe Biden katıldı. Törende seçim döneminde Trump'ın en büyük destekçisi olan teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de yer aldı. Ünlü isimler dışında Trump ailesi de tam kadro törende yerini aldı. Salonun dışında ise binlerce Trump taraftarı töreni takip etti.

DÖRT ANA BAŞLIKTA İMZALAR

Trump'ın düzensiz göçle mücadele, enerji ve çevre, hükümet etkinliği ve hesap verilebilirlik ve diğer ek önlemler başlıkları altında olmak üzere 200'den fazla kanun hükmünde kararnameyi görevinin ilk saatlerinde imzalayacağı ABD medyasında kaydedildi.

Trump'ın görevdeki ilk saatlerinde yayınlayacağı bir kararname ile Meksika'daki gösteren narkokartelleri terör örgütü olarak ilan edeceği belirtildi. Trump'ın bu adımının kartellere karşı bir 'savaş ilanı" olacağı değerlendiriliyor.

TİKTOK YARI YARIYA

Trump, yemin töreni öncesi yaptığı bir konuşmada da TikTok'la ilgili formülünü, "ABD, TikTok’un yüzde 50’sine sahip olacak. Buna onay veriyorum. Ortak girişim dediğimiz şeyi yapacağız ve bunda hiçbir risk yok. Para koymuyoruz. Tek yaptığımız, onlara bu tür bir yolla şu an sahip olmadıkları onayı vermek" diye açıkladı.







