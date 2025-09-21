Trump'tan Maduro'nun 'müzakare' çağrısına yanıt: Ne olacağını göreceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, yaşanan gerilimler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a müzakere çağrısı yaptığı bir mektup gönderiği iddia edilmişti. Trump, konu hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." diyerek yanıt verdi.
Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Venezuela’da ne olacağını göreceğiz"
Trump, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili soruya da gerginliğin tırmanarak devam etmesi halinde ABD’nin Polonya’ya yardım edebileceğini söyledi.
Karayipler'deki hareketlilik
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.
ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordularının Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.