Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan Maduro'nun 'müzakare' çağrısına yanıt: Ne olacağını göreceğiz

Trump'tan Maduro'nun 'müzakare' çağrısına yanıt: Ne olacağını göreceğiz

18:0721/09/2025, الأحد
AA
Sonraki haber
Trump, Venezuela'nın ABD'ye müzakere çağrısı yaptığı yönündeki iddiasına net bir yanıt vermedi.
Trump, Venezuela'nın ABD'ye müzakere çağrısı yaptığı yönündeki iddiasına net bir yanıt vermedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, yaşanan gerilimler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a müzakere çağrısı yaptığı bir mektup gönderiği iddia edilmişti. Trump, konu hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." diyerek yanıt verdi.

Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Venezuela’da ne olacağını göreceğiz"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump,
"Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz."
yanıtını verdi.

Trump, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili soruya da gerginliğin tırmanarak devam etmesi halinde ABD’nin Polonya’ya yardım edebileceğini söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordularının Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.



#Donald Trump
#ABD
#Nicolas Maduro
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? GSB 450 yurt yönetim personeli alımı sonuç sorgulama ekranı