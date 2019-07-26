Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, açıklamasında "Rusya'dan savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, açıklamasında "Rusya'dan savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" ifadelerini kullandı.
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