Dünya Trumptan S-400 açıklaması Türkiyeyi suçlamıyorum
AMERİKA

Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin "Rusya'dan savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20'de bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20'de bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında "Rusya'dan savunma sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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