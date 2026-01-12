Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan şaşırtan paylaşım: Kendini 'Venezuela Başkan Vekili' ilan etti

Trump'tan şaşırtan paylaşım: Kendini 'Venezuela Başkan Vekili' ilan etti

10:2912/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi uluslararası kamuoyunda tartışmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, kendisini Geçici Venezuela Başkanı Vekili unvanıyla gösteren bir görsel paylaştı.

ABD Başkanı, son olarak sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak gösteren bir görsel paylaştı.


11 Aralık Pazar günü Truth Social'da yayınlanan gönderide, Trump'ın resmî portresi “Venezuela'nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ibaresiyle birlikte yer alıyor. Ayrıca, 20 Ocak 2025'te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak da tanımlandı.

Trump geçen pazar günü, ABD'nin “güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceğini” söyledi.

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez.

“Venezuelalıların çıkarlarını gözetmeyen başka birinin Venezuela'yı ele geçirmesine izin veremeyiz”

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, geçen hafta ülkenin geçici başkanı olarak resmen yemin etti.


Trump, Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil “yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol”ü ABD'ye teslim edeceğini ve bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını söylemişti.


Trump, “Bu para, Venezuela ve ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim kontrolüm altında olacak! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki yükleme rıhtımlarına getirilecek” açıklamasında bulundu.


#Venezuela
#ABD
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Gümüşhane hak sahipliği KURASI CANLI İZLE