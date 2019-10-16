Dünya Tüm kurumlara PKK elebaşının posterini astılar
ORTADOĞU

Tüm kurumlara PKK elebaşının posterini astılar

ABD tarafından Suriye Demokratik Güçleri tabela organizasyonu ile meşrulaştırmaya çalışılan PKK terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde kurumlara bölücü örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı bir kez daha görüldü.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Tel Abyad ve Resul Ayn'daki kurumlara asılan Öcalan posterleri 'Suriye Demokratik Güçleri' yalanını bir kez daha ortaya çıkardı.
Tel Abyad ve Resul Ayn'daki kurumlara asılan Öcalan posterleri 'Suriye Demokratik Güçleri' yalanını bir kez daha ortaya çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu müşterek harekatı ile özgürleştirilen Tel Abyad ve Resul Ayn'da asılan Öcalan posterleri 'Suriye Demokratik Güçleri' yalanını bir kez daha ortaya çıkardı.

Ayn el Arab ve Resulayn bölgelerinde kurulan PKK güdümlü sözde askeri ve sivil meclis salonları ile mahkeme, asayiş, belediye, tapu, kaymakamlık gibi tüm kurumlara asılan Öcalan posterleri Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından indirildi.

Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD'li yetkililer sınır hattında görevli tüm mevzilerin sözde 'yerel askeri meclislere' devredildiğini açıklamıştı.
  • Harekat sonrası girilen Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde kurulan sözde meclis salonları ve yönetim ofislerinde çok sayıda Öcalan posteri olduğu görüldü.

YPG'li teröristler, 2014 yılından bu yana Esed rejiminden kalan kurumları ele geçirerek, bölgede bir devlet haline gelmeye çalışıyordu.

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