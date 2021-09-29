Tunus’a ilk kadın Başbakan: Jeofizik profesörü Necla Bouden Romdhane

Boudin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Necla Boudin’i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Boudin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.

Necla Buden Ramazan kimdir?

Ramazan, 1958 yılında Tunus'un merkezindeki Kayrevan vilayetinde doğdu. Başkentteki Tunus Mühendislik Okulu'nda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Ramazan, kariyeri boyunca birçok görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

Cumhurbaşkanı Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

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Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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