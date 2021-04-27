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Dünya Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil tutuklandı
AVRUPA

Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil tutuklandı

Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu dokunulmazlığının kaldırılması sonrası Brüksel'de tutuklandı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçmıştı. Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iadesine, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine göre karar verilecek.

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Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil tutuklandı
Ioannis Lagos

Altın Şafak Partisi Üyesi ırkçı Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmıştı.

Bürksel'de tutuklandı

Yunan basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce Türk bayrağını yırttığı için hakkında resen soruşturma başlatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklandı.

İadesine kendisi karar verecek

Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iade sürecinin, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Altın Şafak suç örgütü kabul edilmişti

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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