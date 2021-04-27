Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil tutuklandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kontrolden çıkan araç park halindeki otomobillere çarptı, yayalar kıl payı kurtuldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşanan bir trafik kazasında faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan bir araç, park halindeki otomobillere çarptı. Kaza anında karşıdan karşıya geçen bir yaya ile kaldırımdaki bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasının görüntülediği kazada sürücü hafif yaralandı ve en az 5 araç kullanılamaz hale geldi.