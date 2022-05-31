Türk mühendisi kodladı: Azerbaycan ordusu kullanacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yazılım tabanlı çözümler Azerbaycan ordusu tarafından kullanılacak.
HAVELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, yazılım tabanlı çeşitli çözümler sergiledi.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve iş birliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
2 YILDIR ÖNEMLİ FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ
Yazılım alanındaki yetkinlikleriyle ön plana çıkan HAVELSAN'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine bu alanda çözümler sunduğunu ifade eden Nacar, Azerbaycan'a yönelik son 2 yıldır çok önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
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Nacar, Azerbaycan'a verdikleri önemi ortaya koymak adına geçen yıl bu bölgeyi çok iyi bilen bir personeli "ülke sorumlusu" olarak görevlendirdiklerini, ayrıca bu yıl Bakü’de şube açtıklarını anlattı.
AZERBAYCAN ORDUSUNA KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ
Azerbaycan'a yönelik ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerinin bu yıl yoğunlaşacağını belirten Nacar, şöyle konuştu:
"Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllardır sağladığımız yüksek teknolojik ürün ve çözümlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ilgili kurumlarının da hizmetine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda, ilk etapta Azerbaycan ordusu için Personel Yönetim Bilgi Sistemi ile Lojistik Bilgi Sistemi yazılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yazılımların içeriğini ve hangi bileşenlerden oluşacağını yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık, ilgili idarelerde/komutanlıklarda kavram ispatı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de önemle vurguladığı, Azerbaycan ordusunun Türk ordusunun bir modeli haline gelmesi bakımından bu yazılımlarımızın Azerbaycan ordusuna kazandırılması çok önemli."
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Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin hizmetine sunmak üzere, muhtelif simülatörlerden oluşan Simülasyon Eğitim Merkezi Projesi'nde ihtiyaçları belirlediklerini ve sürecin devam ettiğini vurgulayan Nacar, HAVELSAN'ın bu alanda, eğitimlerin hem gerçek hem de simüle edilmiş meskun mahallerde, sanal simülatörlerde ve çatışma simülasyon ortamında verilmesini sağlayan entegre eğitim merkezleri sunduğunu dile getirdi. Nacar, "Türkiye'de kurduğumuz, teslim ettiğimiz ve bakım idame desteğiyle yıllarca faal tuttuğumuz simülasyon eğitim merkezlerinin birebir aynısını kardeş ülke Azerbaycan'ımıza sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
UZUN SOLUKLU İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİ ATILDI
Azerbaycan için geliştirecekleri en önemli çözümlerden birinin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemine (HvBS) ait Muharebe Yönetimi Sistemi'nin Türkiye'de kullanılan modüllerinin bir kısmının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine de hizmet vermesi olduğunu vurgulayan Nacar, şöyle devam etti:
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"Bu modüller, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı Hava Trafik Kontrol Biriminin ve Devlet Meteoroloji Kurumunun imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda entegre edilerek Hava Sahası Planlama ve Yönetim Sistemi devreye alınacak. HvBS, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz, dünya çapında bir sistem. Halihazırda, Türk Hava Kuvvetlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan HvBS kapsamında Azerbaycan ile de uzun soluklu bir iş birliğinin temelini atmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."