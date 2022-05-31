Dünya Türk mühendisi kodladı Azerbaycan ordusu kullanacak
ASYA

Türk mühendisi kodladı: Azerbaycan ordusu kullanacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yazılım tabanlı çözümler Azerbaycan ordusu tarafından kullanılacak.

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Haber Merkezi AA
Türk mühendisi kodladı: Azerbaycan ordusu kullanacak
Türk mühendisi kodladı: Azerbaycan ordusu kullanacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yazılım tabanlı çözümler Azerbaycan ordusu tarafından kullanılacak.

HAVELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, yazılım tabanlı çeşitli çözümler sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve iş birliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2 YILDIR ÖNEMLİ FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ

Yazılım alanındaki yetkinlikleriyle ön plana çıkan HAVELSAN'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerine bu alanda çözümler sunduğunu ifade eden Nacar, Azerbaycan'a yönelik son 2 yıldır çok önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Nacar, Azerbaycan'a verdikleri önemi ortaya koymak adına geçen yıl bu bölgeyi çok iyi bilen bir personeli "ülke sorumlusu" olarak görevlendirdiklerini, ayrıca bu yıl Bakü’de şube açtıklarını anlattı.

AZERBAYCAN ORDUSUNA KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ

Azerbaycan'a yönelik ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerinin bu yıl yoğunlaşacağını belirten Nacar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllardır sağladığımız yüksek teknolojik ürün ve çözümlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ilgili kurumlarının da hizmetine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda, ilk etapta Azerbaycan ordusu için Personel Yönetim Bilgi Sistemi ile Lojistik Bilgi Sistemi yazılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yazılımların içeriğini ve hangi bileşenlerden oluşacağını yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık, ilgili idarelerde/komutanlıklarda kavram ispatı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de önemle vurguladığı, Azerbaycan ordusunun Türk ordusunun bir modeli haline gelmesi bakımından bu yazılımlarımızın Azerbaycan ordusuna kazandırılması çok önemli."

Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin hizmetine sunmak üzere, muhtelif simülatörlerden oluşan Simülasyon Eğitim Merkezi Projesi'nde ihtiyaçları belirlediklerini ve sürecin devam ettiğini vurgulayan Nacar, HAVELSAN'ın bu alanda, eğitimlerin hem gerçek hem de simüle edilmiş meskun mahallerde, sanal simülatörlerde ve çatışma simülasyon ortamında verilmesini sağlayan entegre eğitim merkezleri sunduğunu dile getirdi. Nacar, "Türkiye'de kurduğumuz, teslim ettiğimiz ve bakım idame desteğiyle yıllarca faal tuttuğumuz simülasyon eğitim merkezlerinin birebir aynısını kardeş ülke Azerbaycan'ımıza sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

UZUN SOLUKLU İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİ ATILDI

Azerbaycan için geliştirecekleri en önemli çözümlerden birinin Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemine (HvBS) ait Muharebe Yönetimi Sistemi'nin Türkiye'de kullanılan modüllerinin bir kısmının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine de hizmet vermesi olduğunu vurgulayan Nacar, şöyle devam etti:

"Bu modüller, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı Hava Trafik Kontrol Biriminin ve Devlet Meteoroloji Kurumunun imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda entegre edilerek Hava Sahası Planlama ve Yönetim Sistemi devreye alınacak. HvBS, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz, dünya çapında bir sistem. Halihazırda, Türk Hava Kuvvetlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan HvBS kapsamında Azerbaycan ile de uzun soluklu bir iş birliğinin temelini atmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
FOTOĞRAF 57
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan başladı.
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Festival, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'a taşındı.
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.
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Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.<br><br>
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Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.
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Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.<br><br>
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Türk ürünleri festivalde<br><br>Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren \"Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii\" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.
Title
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor.<br><br>
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Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ise elektrikli fırtına obüsü, Yavuz obüsü ve Korkut silah sistemi gibi ürünlerin maketlerine yer verip, farklı yaş grubundaki katılımcılara hitap eden çeşitli etkinlikler düzenliyor.<br><br>
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ASELSAN, Bayraktar TB2 ile görev yapan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Cats, Sarp Zafer uzaktan komutalı silah sistemi, Atak helikopter kokpiti, Avcı kaskı, İHASAVAR gibi bir dizi ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.<br><br>
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Ziyaretçiler HAVELSAN standındaki atış simülatörüne ilgi gösterirken, Baykar standında Bayraktar TB2'nin çeşitli alt sistemlerinin çalışmasını izleme şansı yakalıyor.<br><br>
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Milli İHA'ların vurucu gücü<br><br>Milli insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan MAM-C, MAM-L ve MAM-T mühimmatlarını sergileyen ROKETSAN, standında ayrıca TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri ile Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi maketine yer veriliyor.<br><br>
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STM ise Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi Togan gibi platformların yanında hücumbot ve açık deniz karakol gemisi maketlerini sergiliyor.<br><br>
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Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI ise helikopter ve insansız hava aracı motorlarını tanıtıyor.<br><br>
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TEKNOFEST'e çeşitli enstitü ve merkezleriyle katılarak geliştirdiği teknolojileri sergileyen TÜBİTAK, atölye çalışmalarıyla ziyaretçileri teknolojiyle buluşturuyor.<br><br>
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Türk şirketleri ürün ve kabiliyetlerini sergilerken insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor.
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TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da: Bakü nefes kesecek festival için kapılarını açtı
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.

TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamam: Birbirinden güzel görüntüler kameralara yansıdı
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Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali \"TEKNOFEST Azerbaycan\" için hazırlıklar tamamlandı.
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TEKNOFEST Azerbaycan hazırlıkları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Bakü semalarında uçuş gerçekleştirdi.
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Hazırlıklar sırasında kameralara eşsiz görüntüler yansıdı.
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İşte birbirinden güzel o görüntüler...
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TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamam: Birbirinden güzel görüntüler kameralara yansıdı
Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar tamamlandı.

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
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Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.
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BAKÜ'DE DÖRT GÜN BOYUNCA DOP DOLU GEÇECEK TEKNOFEST<br><br>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.
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TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.
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Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.
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5 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU<br><br>Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı.
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TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250’den fazlası finale kaldı.
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TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.
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\"İKİ DEVLET TEK MİLLET\" VE TEKNOFEST<br><br>76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.
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Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.
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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.


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