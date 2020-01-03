Dünya Türk savaş uçakları Libyada planlı her hedefi vurabilir
ORTADOĞU

Türk savaş uçakları Libya'da planlı her hedefi vurabilir

Libya'da çatışmalar kritik evreye girdi. Darbeci Hafter güçleri Trablus şehir merkezinin güneyinden yoğun saldırılara devam ederken, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'den geçti. Meclis'in onayının ardından Mehmetçiğin önümüzdeki günlerde Libya'ya konuşlanması bekleniyor. Bilindiği üzere, Hafter güçleri bir süredir bölgeye gelecek TSK hedeflerini vurmakla tehdit ediyordu. Peki olası bir tehdit durumunda Mehmetçiğe hava desteği nasıl sağlanacak? Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türk savaş uçaklarının yakıt ikmali yaparak, Libya'da planlı her hedefe operasyon düzenleyebileceğini söyledi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınır anlaşmasının yankıları devam ederken, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırıları şiddetlendi.

Hafter güçleri binlerce paralı askerini Bingazi'den Trablus cephesine gönderirken, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi. Meclis'in onayının ardından önümüzdeki günlerde Türk askerinin Libya'da konuşlanması bekleniyor.

  • Bilindiği üzere Trablus'a yönelik saldırının başlamasının ardından darbeci Hafter güçleri, bölgedeki Türk şirketlerini ve askeri varlığını hedef almakla tehdit ediyordu.

Bu tehditlerin ardından en çok merak edilen konulardan biri "Türkiye olası ihtiyaç durumunda savaş uçaklarını nasıl kullanacak? Mehmetçiğe gerekli durumlarda hava desteği sağlanabilecek mi?" sorusunun yanıtı oldu.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğin Libya'da karşılacağı tehditlere karşı karadan, havadan ve denizden destek verecektir. Örnek olarak ihtiyaç olması halinde Hava Meydan Komutanlığı Dalaman'dan kalkacak savaş uçakları, yakıt ikmali yaparak planlı her hedefe rahatlıkla operasyon düzenleyebilir" ifadelerini kullandı.

"TSK'nın Tunus ve Cezayir'de askeri üsleri kullanması söz konusu olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Karataş, şunları söyledi:

  • "Buradaki üsleri kullanmamız, onların da çatışmanın içerisine girmesi anlamına geleceğinden mümkün değil. Türkiye bu ülkelerden lojistik destek ve acil durumlarda iniş-kalkış desteği alabilir, yine acil durumlarda gemilerin limanlarını kullanımına izin verebilir"

PLANLI HEDEFLERE KARŞI OPERASYON DÜZENLEYEBİLİR

Hafter güçlerinin olası bir saldırısına karşı Türkiye'nin misilleme yapacağını belirten Karataş, "Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür bir saldırıya karşılık vermesi söz konusu olur. Türk Hava Kuvvetleri özellikle yakıt ikmali yapan uçakları aracılığıyla F-16'ları ihtiyaç olduğunda rahatlıkla kullanabilir ve planlı hedeflere karşı operasyon düzenleyebilir" diye konuştu.

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