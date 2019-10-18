Türkiye güven kaynağı

Esed rejimi tarafından yönetilen bölgelerde yaşayan Suriyelilerle göarüşen Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği (SACD), Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dernek tarafından hazırlanan "İntikam, Baskı ve Korku: Esed’in Yerinden Edilmiş Suriyelilere Verdiği Vaatlerin Ardındaki Gerçekler" başlıklı araştırmada, Birleşmiş Milletler'in dahi gidemediği rejim yönetimindeki Şam Kırsalı, Dara, Humus ve Halep'te yaşayan 145 kişiyle görüşüldü. Araştırma, Esed zulmü altında yaşayan Suriyeli vatandaşların büyük bir çoğunluğunun güvenlik gerekçesiyle Zeytin Dalı bölgesine veya terörden arındırılmış yerlere geçmek istediğini ortaya koydu.

KEYFİ ALIKOYMALARA MARUZ KALIYORLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 65’i rejimin kontrolündeki bölgelerde kendilerini güvende hissetmiyor. Uzlaşma anlaşmasının geçerli olduğu alanlardaki katılımcıların ise yüzde 74’ü kendilerini güvensiz hissediyor. Katılımcılar korkularını üç başlıkta aktardı. Keyfi tutuklamalar, rejim güçlerinde zorunlu hizmet ve Rejim kuvvetlerinin çeşitli baskıları. Görüşülen kişilerin yüzde 70’i, kendilerinin ya da aile üyelerinden birisinin zorla askere alındığını söyledi. Katılımcıların yüzde 48’i kendilerinin veya aile üyelerinin STK faaliyetlerinden dolayı aranıp tehdit edildiklerini belirtti. Ankete katılanların yüzde 62’si ise rejim güçlerinin keyfi alıkoymasına maruz kaldığını belirtti.

TACİZE UĞRUYORLAR

Araştırmayla rejim güçlerinin ve onlara bağlı milislerin vatandaşlara sistematik işkence ve çeşitli tacizlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 61'i rejim güçlerinin yanında yer almadıkları için en az bir çeşit tacize maruz kaldığını söyledi. Çalışmaya göre rejim bölgesinde kalan kişilerin yüzde 59’u fırsat buldukları anda bölgeyi terk etmeyi düşünüyor. Bazıları ise ülkeye geri dönüşü 'yanlış bir karar' olarak nitelendiriyor. Ayrıca rejimin zorla aldığı alanlarda görüşülen kişilerin yüzde 73’ü bu alanları terk ederek güvenli bölgelere dönmek istediğini belirtiyor. ‘Eğer rejimin kontrolündeki bölgeleri terketme fırsatınız olsaydı nereye giderdiniz?’ sorusuna verilen cevaplara göre katılımcıların yüzde 31’i Türkiye, yüzde 31’i Avrupa, yüzde 25’i Türkiye’nin garantörlüğünde olan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesine, yüzde 10'luk kesimi ise Arap ülkelerine göç etmek istiyor.

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Dönenlerin güvenliği temin edilmeli

SACD araştırmacısı Dr. Fadi Nzhat rapor hakkında Yeni Şafak’a şöyle konuştu: “Sekiz yıldır süren savaştan dolayı 6 milyon insan yerinden edildi. Bu son dönemde yapılmış eşi görülmemiş yer değiştirme olayıdır. Bu veriler, rejimin geri dönenlerin güvenliğini temin etme ve hiçbir kötü muameleye maruz bırakılmaması yönünde verdiği sözlerle yaptığı propagandayla doğrudan çelişmektedir. Yerinden edilmiş Suriyelilerin sesleri anayasa taslağına ve Cenevre süreci içerisindeki tüm iş akışlarına dahil edilmelidir. Uluslararası toplum onurlu geri dönüşler sağlanana kadar uyarılmalıdır.”