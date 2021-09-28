Dünya Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi Pakistan ikincisi oldu
ASYA

Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi Pakistan ikincisi oldu

Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören Moiza Zahid isimli öğrenci, üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu. Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda geçirdiği iki seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi Pakistan ikincisi oldu
Moiza Zahid

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören bir öğrenci, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.

"ONUR VE GURUR DUYDUK"

Başkent İslamabad'daki H-8 Kız Kampüsü Direktörü Şükran Özcan, Moiza Zahid isimli öğrencilerinin 200 milyonu aşkın ülkede düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi olarak derece yaptığını; bundan onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin eğitimde ve kültürde yurt dışındaki temsili: Maarif Vakfı
GÜNDEM
Türkiye'nin eğitimde ve kültürde yurt dışındaki temsili: Maarif Vakfı

"PARÇASI OLMAK AYRICALIKTI"

Üniversiteye giriş sınavlarında ülke ikinciliği elde eden Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının parçası olmayı ayrıcalık olarak tanımlayarak hayallerinin gerçeğe dönüşmesine TMV'nin yardımcı olduğunu söyledi.

UZAKTAN EĞİTİM YAPILDI

Kovid-19 salgını süresince birçok okulun eğitimlerini askıya aldığını, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının ise çevrim içi ders vermeye devam ettiğini dile getiren Zahid, öğretmenlerine her an ulaşabildiklerini ve karşılaştıkları sorunların ise yönetim tarafından çözüldüğünü aktardı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL DENEYİMİ"

Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda geçirdiği 2 seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımlayarak burada okumayı seçtiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR"

Zahid'in babası Prof. Dr. Zahid Aşgar, burada öğrencilerle ilgilenme biçiminin "inanılmaz" olduğunu belirterek kızının elde ettiği başarı sebebiyle Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına teşekkür etti.

Afganistan’ın geleceğine katkı sunuyoruz
DÜNYA
Afganistan’ın geleceğine katkı sunuyoruz
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
450 Fransız şirketten Türkiye adımı

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.
Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.