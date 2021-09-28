Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi Pakistan ikincisi oldu

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Pakistan'da bulunan Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında eğitim gören bir öğrenci, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi oldu.

"ONUR VE GURUR DUYDUK"

Başkent İslamabad'daki H-8 Kız Kampüsü Direktörü Şükran Özcan, Moiza Zahid isimli öğrencilerinin 200 milyonu aşkın ülkede düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında Pakistan ikincisi olarak derece yaptığını; bundan onur ve gurur duyduklarını belirtti.

GÜNDEM Türkiye'nin eğitimde ve kültürde yurt dışındaki temsili: Maarif Vakfı

"PARÇASI OLMAK AYRICALIKTI"

Üniversiteye giriş sınavlarında ülke ikinciliği elde eden Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının parçası olmayı ayrıcalık olarak tanımlayarak hayallerinin gerçeğe dönüşmesine TMV'nin yardımcı olduğunu söyledi.

UZAKTAN EĞİTİM YAPILDI

Kovid-19 salgını süresince birçok okulun eğitimlerini askıya aldığını, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarının ise çevrim içi ders vermeye devam ettiğini dile getiren Zahid, öğretmenlerine her an ulaşabildiklerini ve karşılaştıkları sorunların ise yönetim tarafından çözüldüğünü aktardı.

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"HAYATIMIN EN GÜZEL DENEYİMİ"

Zahid, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda geçirdiği 2 seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımlayarak burada okumayı seçtiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR"

Zahid'in babası Prof. Dr. Zahid Aşgar, burada öğrencilerle ilgilenme biçiminin "inanılmaz" olduğunu belirterek kızının elde ettiği başarı sebebiyle Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına teşekkür etti.