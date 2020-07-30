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Dünya Türkiye ve Azerbaycanın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
ASYA

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor. Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı, tatbikattan görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, tatbikattan görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.

TurAz Kartalı başlıyor: Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor
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TurAz Kartalı başlıyor: Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı
OYNAT 01:12
Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı
Türkiye-Azerbaycan arasında, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikat kapsamında Türk askeri, Bakü'de karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana göre Türkiye, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla büyük ölçekli ortak taktik ve taktik uçuş tatbikatlarına katılacak. Silahlı Kuvvetler personelinin Bakü'ye gelmesi kapsamında karşılama töreni düzenlendi' denildi.


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