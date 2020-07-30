Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.

Tek Millet, İki Devlet!🇹🇷🇦🇿



Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/nj7NJVFrnh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2020

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Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.