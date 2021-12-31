Türkiye ve Rusya arasında uzay çalışmalarında iş birliği

Türkiye Uzay Ajansı ve ROSCOSMOS, Moskova’da yapılan ikili görüşmelerde uzay alanında iş birliği yapılması hususunda mutabık kaldı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, bu yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı. Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, Rus uzay ajansı ROSCOSMOS ile iş birliği yapacak.

ROSCOSMOS, TUA'YI DAVET ETTİ

ROSCOSMOS’un davetiyle Rusya’ya giden Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay heyeti, Rusya’da sürdürülen uzay çalışmalarına yönelik bir dizi ziyarette bulundu. Heyet, ROSCOSMOS ile uzay alanında iş birliğini geliştirmek ve ileride yapılabilecek potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyet, MİR Uzay İstasyonu modülünü ve kozmonotların modül dışında çalışma şartları simüle etmek için dev bir havuz içinde birebir aynısı inşa edilen uzay modülünü de yerinde inceleme fırsatı buldu.

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Gerçekleştirilen görüşmelerde ise her iki heyet; iki ülkenin insanlı uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanımı, uzayda bilimsel araştırmalar, gezegen araştırması, uzay izleme, uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve iletişim alanlarında iş birliği yapılması hususunda mutabık kaldı.

JAPONYA İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Türkiye Uzay Ajansı, daha önce Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı (IAC) 2021'de Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ile iş birliğine imza atmıştı.

İmzalanan anlaşmayla, Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarıyla gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak, uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ile uzay bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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