Türkiye'den üst düzey heyet Trablus'u ziyaret ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye heyeti, Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan ile Sarrac bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etmişti.

İki lider, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabık kalmıştı.

"Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"

Erdoğan ile görüşmesinde Türk şirketleri Libya'ya davet eden Sarrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" çağrısında bulunmuştu.