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Dünya Türkiyeden üst düzey heyet Trablusu ziyaret ediyor
ORTADOĞU

Türkiye'den üst düzey heyet Trablus'u ziyaret ediyor

Türkiye'den üst düzey bir heyet Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Libya Başbakanı Fayez El Sarrac tarafından kabul edilen Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk heyet, Libya Başbakanı Sarrac ile toplantı gerçekleştiriyor.
Türk heyet, Libya Başbakanı Sarrac ile toplantı gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye heyeti, Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan ile Sarrac bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etmişti.

  • İki lider, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabık kalmıştı.

"Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"

Erdoğan ile görüşmesinde Türk şirketleri Libya'ya davet eden Sarrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" çağrısında bulunmuştu.

SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
OYNAT 03:28
SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.
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