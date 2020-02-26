Dünya Türkiyenin ABDnin sözde barış planına karşı duruşundan memnunuz
ORTADOĞU

Türkiye'nin ABD'nin sözde barış planına karşı duruşundan memnunuz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına Türkiye'nin gösterdiği tepkiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Maliki, "Türkiye, Filistin'in duruşunu tam olarak desteklediğini resmen deklare etti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu için geldiği İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ABD'nin sözde planına karşı gösterdiği tepkiyle ilgili bir soruya cevap veren Maliki, şu ifadeleri kullandı:

  • "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve dost bir ülke olan Türkiye'nin duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kişisel olarak İTT'nin acil toplantısına geldi. Bu durumu çok iyi biliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gidiyordu ama Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna yerine Cidde'deki İTT'nin olağanüstü toplantısına gitmesini ve bu toplantıya katılmasını istedi. Bunu Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği göstermesi ve Türkiye'nin Trump'ın planının reddettiğini bildirmek için yaptı. Evet bizim tüm bu detaylardan bilgimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu plana karşı duruşundan oldukça memnunuz."

İşgalci İsrail güçleri bir okula ait konteyner sınıfa el koydu
OYNAT 00:00
İşgalci İsrail güçleri bir okula ait konteyner sınıfa el koydu
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir okula ait konteyner sınıfa el koydu. Konteyner sınıfın bölgeden uzaklaştırıldığı sırada İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri olaya tepki gösteren bir Filistinliyi gözaltına aldı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamasına da tepki gösteren Maliki, planın "iki devletli çözümü yok etme niyeti taşıdığını" vurguladı.

Maliki, bu girişimi, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarının "en tehlikelisi" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini sorgulayan Maliki, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde Birliğin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları hatırlattı.

Maliki, AB'nin böyle bir durumda İsrail'e yaptırım uygulamamasının "çifte standart" olacağına dikkati çekti. Filistin Dışişleri Bakanı ayrıca aralık ayı başından bu yana ABD yönetimi ile hiçbir temasları olmadığını da sözlerine ekledi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

ABD'nin sözde barış planı "yeni Balfour"
DÜNYA
ABD'nin sözde barış planı "yeni Balfour"

Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı 'Filistin birlik hükümeti' çağrısı
DÜNYA
Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı 'Filistin birlik hükümeti' çağrısı
Malatyada deprem

Malatya'da deprem

​Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek

HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek

Kayıtlar açıklandığında, Türkiye'de çok farklı bir hava esecektir.
TürkiyeyiMasonlar yönetti

Türkiye'yi
Masonlar yönetti

​Adnan Menderes'in sözleri Mason cemaatinin durumunu özetledi.
Umre<br>ziyaretleri durduruldu

Umre
ziyaretleri durduruldu

Suudi Arabistan kararın koronavirüs nedeniyle alındığını duyurdu.
Dönersem görüşürüz

Dönersem görüşürüz

​Bindiği Türk malı ZPT ile 45 tonluk tankı kovaladı.
Rahmet gecesi

Rahmet gecesi

Tüm okurlarımızın Regaib Kandili mübarek olsun.
Karantina inadı

Karantina inadı

​İran'da vatandaşlar, şifa bulmak için türbelere yönlendiriliyor.
Hindistan’da hedef Müslümanlar

Hindistan’da hedef Müslümanlar

​Irkçı gruplar camilere, evlere ve işyerlerine saldırdı.
Sınıra sahra hastaneleri

Sınıra sahra hastaneleri

​14 günlük karantina süreci sınırda tamamlanacak.
PKK oğluma 2 yıl işkence yaptı

PKK oğluma 2 yıl işkence yaptı

​Evlat nöbeti sonucunda oğluna kavuşan anne, Yeni Şafak'a konuştu.
Erdoğan'ı<br>ben engellerim

Erdoğan'ı
ben engellerim

​İsrail seçimlerinde gündem Türkiye.
İtalyan Vali koronavirüse yakalandı

İtalyan Vali koronavirüse yakalandı

Karantina altına alınan Vali Fontana, 2 hafta süreyle gözlemlenecek.
10 bin gazinin yüzü gülecek

10 bin gazinin yüzü gülecek

​Torba yasa ile gazilerin sorunları giderilecek.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

​Wisconsin eyaletinde fabrikaya yapılan saldırıda 7 kişi öldü.
Müslümanlar katlediliyor

Müslümanlar katlediliyor

​Hindu milliyetçiler sokakları savaş alanına çevirdi.
2 askerimiz şehit oldu

2 askerimiz şehit oldu

​Bölgedeki rejim hedefleri derhal ateş altına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.