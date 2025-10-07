Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu: 14 Türk vatandaşı aktivist bugün öğleden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler

"Çok şükür bugün geride kalan vatandaşlarımızı da tahliye etmeyi başardık. Ürdün'e az önce getirdik. Şu an kendileri dinleniyorlar ve bugün öğleden sonra da İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler ve ben buradan bütün herkese Ürdün makamlarına ve bütün aynı şekilde iş birliği gösteren arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum."