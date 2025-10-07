Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu: 14 Türk vatandaşı aktivist bugün öğleden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı aktivistin Ürdün'e giriş yaptığını ve aktivistlerin gün içinde havalimanından İstanbul'a hareket edeceklerini bildirdi.
Caymazoğlu, aktivistlerin Ürdün'e girişi sonrası açıklamalarda bulundu.
Caymazoğlu Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve tüm devlet erkanının süreci yakından takip ettiğinin altını çizdi.
Ürdün makamlarının kendilerine eş güdüm halinde her türlü desteği verdiklerini, büyük bir hassasiyetle vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi ve aktivistlerin İsrail'de kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Caymazoğlu, şunları kaydetti:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.