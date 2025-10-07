Yeni Şafak
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu: 14 Türk vatandaşı aktivist bugün öğleden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu: 14 Türk vatandaşı aktivist bugün öğleden sonra İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler

14:047/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
AA
14 Türk aktivist bugün İstanbul'a hareket edecek
14 Türk aktivist bugün İstanbul'a hareket edecek

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı aktivistin Ürdün'e giriş yaptığını ve aktivistlerin gün içinde havalimanından İstanbul'a hareket edeceklerini bildirdi.

Caymazoğlu, aktivistlerin Ürdün'e girişi sonrası açıklamalarda bulundu.

Küresel Sumud Filosu'nun geride kalan 14 Türk vatandaşı aktivistini sınırdan alıp Ürdün'e getirdiklerini aktaran Caymazoğlu,
"Burada kendileri dinlenecekler, dinlendikten sonra akabinde havalimanına doğru hareket edeceğiz. Gerçekten büyük bir hassasiyet içerisinde bu süreç yürütüldü."
ifadelerini kullandı.

Caymazoğlu Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve tüm devlet erkanının süreci yakından takip ettiğinin altını çizdi.

Ürdün makamlarının kendilerine eş güdüm halinde her türlü desteği verdiklerini, büyük bir hassasiyetle vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi ve aktivistlerin İsrail'de kalmaması için çalıştıklarını vurgulayan Caymazoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugün geride kalan vatandaşlarımızı da tahliye etmeyi başardık. Ürdün'e az önce getirdik. Şu an kendileri dinleniyorlar ve bugün öğleden sonra da İstanbul'a müteveccihen hareket edecekler ve ben buradan bütün herkese Ürdün makamlarına ve bütün aynı şekilde iş birliği gösteren arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.



