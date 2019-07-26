Dünya Türkler FETÖcü Enes Kanterin kampını iptal etti
AMERİKA

Türkler FETÖ'cü Enes Kanter’in kampını iptal etti

Türkler FETÖ'cü Enes Kanter’in kampını iptal etti

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen firari Enes Kanter’in ABD’de bir camide düzenlenecek olan basketbol kampı, bölgede yaşayan Türklerin başlattığı imza kampanyası ile iptal edildi.

Haber Merkezi Diğer
FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter.
FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter.

İfsad faaliyetlerine camileri de alet eden FETÖ’nün New York eyaletinde bir camide düzenleyeceği basketbol kampı bölgede yaşayan Türklerin başlattığı imza kampanyası ile iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter tarafından New York’un Long Island bölgesinde bulunan Islamic Center of Long Island’da cami cemaatinin çocuklarını FETÖ'ye kazandırmak için verilecek olan ücretsiz basketbol kampı kılıflı etkinliği duyan Amerika’daki Türkler imza toplayarak cami yetkililerinden FETÖ firarisi Kanter’in kampının iptal edilmesini istedi.

Islamic Center of Long Island.

Türklerin talebini dikkate alan Islamic Center of Long Island yetkilileri, Kanter yerine Amerikali eski basketbolcu Mahmoud Abdul-Rauf'un ücretsiz kamp vereceğini duyurdu.

Mahmoud Abdul-Rauf.

Cami, kampı iptal etti

Bu tür organizasyonlar FETÖ'nün beyin yıkama faaliyetlerinin en başında gelmesine rağmen, söz konusu gerçeği gizlemek için “Kampı tamamen hayır amacıyla düzenleyecektim” yalanını ortaya atan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu, kampın iptal ettirilmesinden bir hayli rahatsız olarak Türkiye karşıtı çirkin söylemlerle Twitter'dan öfke püskürdü.

ABD’deki FETÖ Şebekesi: Enes Kanter
DÜNYA
ABD’deki FETÖ Şebekesi: Enes Kanter

FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı
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FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti.
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