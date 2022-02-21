Twitter Hindistan'ın iktidar partisi BJP'nin Müslüman karşıtı gönderisini kaldırdı

Dünya

Air France yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti

Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu. Ülke basınında, Air France'ın açıklamasına dayandırılan habere göre, şirket, Paris ile Kiev arasında yapılması planlanan yarınki uçuşları her iki yönden de iptal etti.