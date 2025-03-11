UCM havalimanında yakaladı: Eski Filipinler Devlet Başkanı tutuklandı

Eski Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, binlerce kişiyi yargısız infaz etmekle suçlanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklandı.
2016-2022 yılları arasında Filipinler Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Rodrigo Duterte, başkanlığı döneminde yürüttüğü 'Uyuşturucuyla Savaş' kapsamında binlerce kişiyi yargısız infaz etmekle suçlanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklandı.
Duterte, Hong Kong'dan Manila'ya inişinin hemen ardından gözaltına alındı. Eski liderin tutulduğu Villamor Hava Üssü çevresinde destekçiler protesto yaparken, Filipinler Ulusal Polisi güvenlik önlemlerini artırdı.