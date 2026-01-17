Uganda'da 40 yıldır ülkeyi yöneten Museveni yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Uganda'da 1986'dan bu yana ülkeyi yöneten 81 yaşındaki Yoweri Museveni, 15 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 70'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Uganda Seçim Komisyonu, yerel basında yayımlanan basın toplantısında, seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Katılım oranının yüzde 52,9 olduğu seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Museveni, oyların yüzde 70'ine tekabül eden 8 milyona yakın oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.





Museveni, 1986'dan bu yana iktidarda

Uganda'da seçimler öncesinde internet erişimi ve güvenlik uygulamaları daha önce de tartışmalara yol açmıştı.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC), kamu güvenliği gerekçesiyle ülkedeki tüm servis sağlayıcılardan internet hizmetlerini durdurmalarını istemiş, çevrim içi yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, seçim usulsüzlükleri ve şiddetin teşvik edilmesinin önlenmesinin amaçlandığını savunmuştu.

Muhalefet ve hak savunucuları ise bu kararın gazeteciler ve aktivistlerin çalışmalarını zorlaştırdığını belirtmişti.

Ülkede 2021'de yapılan önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da internet erişimi en az bir hafta boyunca kesilmiş, seçim sürecinde yaşanan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Museveni, yedinci dönem için adaylığını koymuş, bu süreçte anayasal değişikliklerle dönem sınırlaması ve yaş sınırının kaldırılması sayesinde yeniden aday olmasının önü açılmıştı.

81 yaşındaki Museveni, Afrika'da en uzun süre görev yapan liderler arasında yer alırken, son yıllarda iktidarının giderek daha fazla orduya dayandığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Ordunun başında ise cumhurbaşkanının oğlu Muhoozi Kainerugaba bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar da seçim sürecini yakından izlediklerini duyurmuş, güvenlik ortamı ve temel haklara ilişkin gelişmelere dair endişelerini dile getirmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Uganda'da 21,6 milyon civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.







