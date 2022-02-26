Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiden yeni açıklama Ben buradayım, silahları bırakmayacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklama: Ben buradayım, silahları bırakmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını açıklamasından sonra, Rusya birliklerinin Ukrayna’daki ilerleyişi üçüncü günde de tüm hızıyla sürüyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile "Ben buradayım, silahları bırakmayacağız" mesajını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiden yeni açıklama: Ben buradayım, silahları bırakmayacağız
Foto/arşiv

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

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TREN İSTASYONU CİVARINDA SİLAH SESLERİ

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

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ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ PARAŞÜTLE İNDİ

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

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BEN BURDAYIM SİLAHLARI BIRAKMAYACAĞIZ

Yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile "Ben buradayım" mesajı verdi.

Zelenski, videoda "Herkese günaydın. Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

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