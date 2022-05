Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna Rusya’dan her şeyi geri alacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya’dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur” dedi. Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya’dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için” dedi.

