Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukrayna Rusyadan her şeyi geri alacak
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna Rusya’dan her şeyi geri alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya’dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur” dedi. Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya’dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna Rusya’dan her şeyi geri alacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Zelenskiy Donbass’taki Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna bölgelerinin durumunun zor olduğunu belirterek, “Silah tedariki konusunda her geçen gün düşmanımızın sayısını aşmaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Rusya, Herson’daki tahliyeleri engelliyor”

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla "barbarca darbeler" verdiğini söyledi. Rus ordusunun Mikolayiv’de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, “Rus ordusunun seçtiği hedef buydu. Bu tür saldırılar dünyaya Rusya’nın nihayet resmen bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini hatırlatacaktır” dedi.

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın Herson şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.

Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik
DÜNYA
Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik

Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor
DÜNYA
Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor
Türkiyede satışa sunuldu

Türkiye'de satışa sunuldu

Makyajlı tasarımıyla dikkat çekiyor: İşte fiyatı ve özellikleri...
Dünya diken üstünde

Dünya diken üstünde

​Bir ülkeye daha sıçradı.
Bugün toplu ulaşım ücretsiz: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine nasıl gidilir?

​Hacire annenin başlattığı direniş 1000'inci gününde.

​Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanıyor.

​Uykusunda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

​Sırtında yaralar olan ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

​Ekipler işçi için seferber oldu.

​Genç kızın başına gelenler şaşkına çevirdi.

​Yeğenlerini barıştırmak isterken hayatını kaybetti.

​Benzema'nin iptal edilen golü sosyal medyayı salladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.