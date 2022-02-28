Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov’da onlarca ölü yüzlerce yaralı var

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.
Rusya’nın saldırıları başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya’nın ilk saldıracağı yerlerden birinin Harkov olacağını ifade etmişti.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116’sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerilimin Rusya tarafından askeri müdahaleye dönüşmesi üzerine Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Türk Kızılay, öncü ekibini Ukrayna sınırına ulaştırdı.<br>
Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndaki Ukrayna'dan tahliye çalışmalarını yerinde gözlemleyen Türk Kızılay ekibi, bölgedeki Kızılhaç ekipleriyle de koordinasyon çalışmaları yürütüyor.<br>
Türk Kızılay, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracını bugün Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine ulaştırarak bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayacak.<br>
“Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine ulaşacağız\"<br><br>Yardımların ulaştırılması için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, “Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Operasyonu öncü ekibi olarak Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'na varmış bulunmaktayız. Vatandaşların Ukrayna'dan tahliyesi yapılıyor. Bir yandan da buradan insani yardım malzemelerinin karşı tarafa geçirilmesini üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Burada bir kriz alanı oluşturulmuş durumda. Bu alanda kurulan çadırlarda geçiş yapan ihtiyaç sahiplerine bazı destek malzemeleri sunuluyor. Bu şekilde Ukrayna'dan geçen savaş mağdurlarının kendi hayatlarını devam ettirebilecek şekilde destek almaları sağlanıyor. Bizde Türk Kızılay olarak 5 tırlık yardım konvoyumuzla gıda, hijyen ve barınma malzemelerini sunmak üzere yoldayız. Konvoyumuz sınıra ulaştığı anda karşı tarafa Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine hareket ederek oradaki mağdurların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek vereceğiz. Bildiğiniz üzere çalışmalarımızı hayırseverlerin verdiği kıymetli desteklerle gerçekleştiriyoruz. Buradaki insanlara mümkün olduğunca daha fazla yardım edebilmek istiyoruz. Bu bağlamda daha çok insana destek verebilmek için hayırseverlerimizin de katkılarını bekliyoruz. Ukrayna vatandaşlarının ıstıraplarını dindirmek için elimizden geleni yapacağız ve tüm çalışmalarımızı yorulmaksızın sürdüreceğiz.\" dedi.
Ukrayna'dan karayoluyla Türkiye'ye ulaştırılan vatandaşlara Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında beslenme desteği veren Türk Kızılay, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım sevkiyatlarının da planlamalarını yapıyor.
Türk Kızılay öncü ekipleri Ukrayna'nın güneybatı sınırında
Savaşın yıkıcı etkisinin sivilleri mağdur ettiği Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri gönderen Kızılay'ın afet uzmanları da bölgeye ulaştı. Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'nda konuşlanan Kızılay öncü ekipleri, Türkiye'den yola çıkan yardım tırlarının sınıra ulaşmasıyla birlikte Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine giderek savaş mağdurlarına destek olacak.
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Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus güçleri, kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya girdi. Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi. Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.<br><br>
SSCB'NİN NÜKLEER SİLAH SAYISI 40 BİNİ AŞMIŞTI<br>Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.<br><br>
1800 KONUŞLANDIRILMIŞ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR<br>Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu. Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.<br><br>
Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip. ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.<br><br>
RUSYA'NIN SÜPERSONİK FÜZELERİ<br>Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.<br><br>
Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.<br><br>
Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.<br><br>
Öte yandan, Rusya'nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor. Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.<br><br>
Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı. Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.<br><br>
Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor.