Dünya Ukrayna Müslümanlarından İdlib mesajı Türkiyenin acısını paylaşıyoruz
AVRUPA

Ukrayna Müslümanlarından İdlib mesajı: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz

Ukrayna Müslümanlarından İdlib mesajı: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz

Esed rejimi tarafından İdlip’te düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin acısını paylaşmak amacıyla Ukrayna'daki Kırım Müftüsü Ayder İsaoğlu Rüstemov'dan bir destek geldi. Rüstemov, "Türkiye’nin bu büyük acısını, şahsım ve Kırım, Ukrayna Müslümanları adına paylaşıyoruz ve söylüyoruz; Gerçekten hepimiz Allah’a aitiz ve gerçekten dönüşümüz sadece O'nadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayder İsaoğlu Rüstemov
Ayder İsaoğlu Rüstemov

Esed rejimi tarafından İdlip’te düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin acısını paylaşmak amacıyla Ukrayna'daki Kırım Müftüsü'nden bir destek geldi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Kırım Müftüsü Ayder İsaoğlu Rüstemov mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını korumak üzere, İdlib'de görev yaparken şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbimiz makamlarını cennet eylesin. Türkiye’nin bu büyük acısını, şahsım ve Kırım, Ukrayna Müslümanları adına paylaşıyoruz ve söylüyoruz; Gerçekten hepimiz Allah’a aitiz ve gerçekten dönüşümüz sadece O’nadır" ifadeleri yer aldı.

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