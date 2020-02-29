Ukrayna Müslümanlarından İdlib mesajı: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz Ukrayna Müslümanlarından İdlib mesajı: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz Esed rejimi tarafından İdlip’te düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin acısını paylaşmak amacıyla Ukrayna'daki Kırım Müftüsü Ayder İsaoğlu Rüstemov'dan bir destek geldi. Rüstemov, "Türkiye’nin bu büyük acısını, şahsım ve Kırım, Ukrayna Müslümanları adına paylaşıyoruz ve söylüyoruz; Gerçekten hepimiz Allah’a aitiz ve gerçekten dönüşümüz sadece O'nadır" dedi.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 15:23 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 15:43 Yeni Şafak