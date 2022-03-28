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Ukrayna Anayasa değişikliğine hazır: Tarafsızlık için doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa’da değişikliğe hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya’nın ilk (talep ettiği) prensip noktası buydu. Ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar.” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna, tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa’da değişiklik yapmaya hazır
Zelensky: Ukrayna, tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa’da değişiklik yapmaya hazır.

Ukrayna’nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte Memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenskiy, “Dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu doküman, garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna'da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, referandumun Anayasa'da tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

"Doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım"

Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelenskiy, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını dile getirdi.

Zelenskiy, "Bu nedenle doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor." dedi.

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