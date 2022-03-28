Ukrayna Anayasa değişikliğine hazır: Tarafsızlık için doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım

Ukrayna’nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte Memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenskiy, “Dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu doküman, garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna'da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, referandumun Anayasa'da tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

"Doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım"

Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelenskiy, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını dile getirdi.

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Zelenskiy, "Bu nedenle doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor." dedi.

FOTOĞRAF 10 ​Rusya Ukrayna savaşı 33. gününe girdi. Çatışmaların sürdüğü bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamamış olması dünya basınında geniş yer buluyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hala kontrol altına alamamış olması bununun en büyük göstergesi kabul ediliyor. Dünyanın en güçlü ordularından kabul edilen Rus ordusunun içinde bulunduğu durum bir çok iddiayı da beraberinden getiriyor. BELARUS'A ÇEKİLDİLER<br><br>Son olarak başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun \"çok ciddi kayıplar verdiğini\" ve Belarus'a geri çekildiğini öne sürdü. CİDDİ BİR AZALMA VAR<br><br>Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi. <br>ABLUKA ALTINA ALDI<br><br>İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı. TAKTİK DEĞİŞTİRDİ<br><br>Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor. SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor. Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor. 'UZUN BİR SAVAŞ' PLANI<br><br>Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor. ​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla 33. günü geride bıraktı. Rus ordusunun hala kontrol altına alamadığı Kiev'deki son durum ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. BiP'te paylaş

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