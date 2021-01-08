Dünya Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde İrandan detaylı açıklama istedi
AVRUPA

Ukrayna uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde İran'dan detaylı açıklama istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 sene geçtiği vurgulanırken, kazada ölenlerin yakınlarının acısının paylaşıldığı ifade edildi. İran Genelkurmay Başkanlığı, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
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Ukrayna ile İran arasında, "düşürülen uçağa" ilişkin 1 yıldır uzlaşma sağlanamadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinin birinci senesinde İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 sene geçtiği vurgulanırken, kazada ölenlerin yakınlarının acısının paylaşıldığı ifade edildi.

İran'a olaya ilişkin tam ve detaylı bir açıklama yapması ve benzeri bir olayın önüne geçmek için önlemler alması çağrısı yapılan açıklamada, olaydan etkilenen Ukrayna, Afganistan, Kanada, İsveç ve Birleşik Krallık'ın adaletin tesisi ve kazada ölenlerin ailelerine tazminat konusunda İran'ı sorumlu tutacakları belirtildi.

İran'da düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağında ölen 176 kişinin 127'sini "şehit" sayıldı
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İran'da düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağında ölen 176 kişinin 127'sini "şehit" sayıldı

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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