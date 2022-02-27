Dünya Ukraynada siviller harekete geçti Molotof kokteyli hazırlıyorlar
AVRUPA

Ukrayna'da siviller harekete geçti: Molotof kokteyli hazırlıyorlar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Putin ve Zelenski'nini müzakere açıklamalarına rağmen henüz iki taraftan da saldırıları durdurmaya dair açıklama gelmezken Ukrayna'nın Odessa kentinde siviller hazırladıkları molotof kokteyleri ile Ruslara karşı direnmeye başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynada siviller harekete geçti: Molotof kokteyli hazırlıyorlar
​Ukrayna'da siviller harekete geçti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Putin ve Zelenski'nini müzakere açıklamalarına rağmen henüz iki taraftan da saldırıları durdurmaya dair açıklama gelmezken Ukrayna'nın Odessa kentinde siviller hazırladıkları molotof kokteyleri ile Ruslara karşı direnmeye başladı.

SİVİLLER DİRENİYOR

Rus ordusuna karşı dirense de zayıf kalan Ukrayna güçlerine yardım etmek için siviller de işe koyuldu.Odessa kentinde bazı siviller, kolay teslim olmayacaklarını gösterircesine, sokaklarında hazırladıkları molotof kokteyllerini istiflemeye başladı.

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