Dünya Ukraynada Zelenskiy anketi Destek oranı yüzde 90ın üzerine çıktı
AVRUPA

Ukrayna'da 'Zelenskiy' anketi: Destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı

Ukrayna'da son yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Ukrayna halkının yüzde 90'ından fazlası, geçen yıl aralık ayına göre 3 kat artışla, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'yi desteklediklerini belirtti.

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Ukraynada Zelenskiy anketi: Destek oranı yüzde 90ın üzerine çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde 91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı. Ancak BBC'de yer alan habere göre, Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

YÜZDE 70'İ RUS SALDIRILARINI PÜSKÜRTECEKLERİNE İNANIYOR

Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

  • Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı.

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