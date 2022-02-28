Ukrayna'da 'Zelenskiy' anketi: Destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı

Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde 91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı. Ancak BBC'de yer alan habere göre, Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

YÜZDE 70'İ RUS SALDIRILARINI PÜSKÜRTECEKLERİNE İNANIYOR

Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı.

DÜNYA Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

DÜNYA Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

DÜNYA Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı