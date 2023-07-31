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Dünya

Ukrayna'daki ikonik anıtın ismi değiştiriliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen Tarihi Ulusal Müzesi'ndeki Anavatan Anıtı'nın kalkanından Sovyet arması kaldırıldı. Sovyet arması yerine Anavatan Anıtı'nın kalkanına Ukrayna üç çatallı mızrağı (Ukrayna arması) yerleştirilecek. 4 Ağustos'taki ülkenin Bağımsızlık Günü'nden önce Kültür Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanmasının ardından ise anıtın adı 'Ukrayna-Ana' anıtı olarak değiştirilecek.

09:44 . 31/07/2023 Pazartesi
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Eski adıyla 'Anavatan Anıtı'- Yeni adıyla 'Ukrayna Ana' anıtı

Eski adıyla 'Anavatan Anıtı'- Yeni adıyla 'Ukrayna Ana' anıtı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen Tarihi Ulusal Müzesi'ndeki Anavatan Anıtı'nın kalkanından Sovyet arması kaldırıldı.


Sovyet arması yerine Anavatan Anıtı'nın kalkanına Ukrayna üç çatallı mızrağı (Ukrayna arması) yerleştirilecek.


Heykelden sorumlu olan 2. Dünya Savaşı Ukrayna Tarihi Ulusal Müzesi'nin Genel Müdürü Yury Savchuk, yerel basına yaptığı açıklamada, kurumun bilimsel konseyinin
"bir dizi önemli karar"
aldığını açıkladı.


"Bunlardan biri Anavatan Anıtı'nın adını 'Ukrayna-Ana' anıtı olarak değiştirmekti"
diyen yetkili, hareketin 24 Ağustos'taki ülkenin Bağımsızlık Günü'nden önce Kültür Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Savchuk, kararı, anıtın Sovyet armasının değiştirilmesini, heykelin ve müzenin kendisinin yeni bir genel imajı yansıtmak amacıyla yeniden adlandırılmasını içereceğini söylediği daha kapsamlı bir sürecin parçası olarak tasvir etti.


Dinyeper Nehri'nin üzerinde yükselen 102 metre yüksekliğindeki Anavatan Anıtı'nın sağ elinde 16 metre uzunluğunda bir kılıç, solunda ise Sovyet arması olan orak çekiçle süslenmiş bir kalkan var.


1981 yılında Ukrayna doğumlu Sovyet lideri Leonid Brejnev tarafından açılışı yapılan heykel, dünyanın beşinci en yüksek heykeli ve ülkedeki en yüksek anıt.


#Ukrayna
#Anavatan Anıtı
#Ukrayna-Ana
39 dakika önce
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