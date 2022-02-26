Ukrayna'dan Apple'ın CEO'suna çağrı: Rusya'daki ürün ve hizmet arzını kesmeye çağırdı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, cuma günü Apple baş patronu Tim Cook'u ürünlerinin arzını kesmeye ve Rusya'daki App Store'a erişimi engellemeye çağırdı. Aynı zamanda Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı olan Mykhailo Fedorov, Apple CEO'suna bir mektup göndererek, "Rusya'daki Apple hizmetlerinin ve ürünlerinin durdurulmasını ve şirket ürünlerinin Rusya'ya gönderilmemesini" istedi.

Fedorov, "2022'de modern teknoloji; tanklara, çoklu roketatarlara ve füzelere belki de en iyi cevaptır." dedi.

TIM COOK: ENDİŞE DUYUYORUM

Geçtiğimiz perşembe günü Twitter hesabından paylaşım yapan Tim Cook, "Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Ekiplerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını destekleyeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, birkaç gün önce Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımları açıklamış, ticari elektronik bilgisayarlardan yarı iletkenlere ve uçak parçalarına kadar küresel mal ihracatına erişim kısıtlaması getirdiğini duyurmuştu.

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ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına destek veren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, şimdi Apple ve Tim Cook'tan bir hamle yapmasını bekliyor.