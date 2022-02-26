Dünya Ukraynalı siviller direniyor Rus askerlerini esir aldılar
AVRUPA

Ukraynalı siviller direniyor: Rus askerlerini esir aldılar

Ukraynalı siviller, Rus askerlerine direniş göstermeyi sürdürüyor. Sokaklarda Rus askerleriyle çatışan Ukraynalı sivillerin, Rus askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı siviller direniyor: Rus askerlerini esir aldılar
Ukraynalı siviller, ordularına destek veriyor.

Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'Ülkenizi koruyun' çağrısı sonrası sokağa çıkan Ukraynalı siviller ordularına destek veriyor.

SİVİLLER TESLİM ALDI

Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukrayna halkı, Rus askerleriyle sıcak çatışmaya girdi. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracına ateş açtı. Bir süre sonra ise Rus askerlerini teslim oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde teslim olan Rus güçlerinin Ukraynalı siviller tarafından rehin alındığı görüldü.

Ukrayna’da sivil direniş birlikleri Rus askerlerini esir aldı
OYNAT 00:34
Ukrayna’da sivil direniş birlikleri Rus askerlerini esir aldı
Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar. Bir süre sonra Rus güçleri teslim oldu.

ASKERLER SOKAKLARDA SICAK ÇATIŞMADA

Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan bir diğer görüntüde, Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.

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Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar
FOTOĞRAF 41
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nce Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen basın açıklamasına, başkentte yaşayan Ukraynalılar katıldı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında çeşitli dövizler taşıyan 200 kişilik grup, 'Savaşa hayır', 'Katil Putin Ukrayna’dan defol', 'Ankara, Kiev omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna' sloganları attı.
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Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Basın açıklaması öncesi Ukrayna’da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise Türkiye’den Ukrayna’ya ilk insani yardımın bugün ulaştığını belirterek, \"Bu artık Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Ukrayna devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Böylece yok etme operasyonu başladı. Ukrayna'da yaşayan tüm halklar Rus halkı da olmak üzere bu savaştan zarar görüyorlar. Bu Ukrayna’ya yapılan bir savaş değildir, bu 3'üncü dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna’ya ilk insani yardım ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler. Ukrayna’ya yardım edin ve saldırgan devleti görmezden gelin\" diye konuştu.
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Büyükelçi Bodnar, gece boyunca saldırıların devam ettiğini belirterek, \"Bugün Ukrayna’da gece boyunca savunma devam etti. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Tüm bu saldırılara dayandık ve silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna’daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi ve özellikle deniz üzerinden de iniş girişiminde bulundular. Düşmana ait 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Bu düşürülen uçaklarda yaklaşık can kaybı 300 oldu. Ayrıca denizden saldırmaya çalışan bot imha edildi. Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker personel bulunmamakta. Çünkü Ukrayna’ya başlatmış oldukları savaş kapsamında kendi polislerini de göndermek zorunda kaldılar. Ukrayna Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve diğer bakanlarımız yerlerindeler, çalışıyorlar. Ülkemizi ve savunmamızı yönetmeye devam ediyorlar\" dedi.
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Ukrayna Derneği Ankara Başkanı Yuliia Biletska ise Ukrayna’nın saldırı altında olduğunu kaydedip, \"Bağımsız bir ülkeyi yok sayan, onun halkına değer vermeyen açgözlü Putin, Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri ve hatta tüm dünya için bir tehdittir. Bu, askeri müdahale ya da özel operasyon değildir. Bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen, bağımsız ve demokratik bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bir işgaldir. Bu süreç ve öncesinde, Ukrayna’ya verdikleri destekten dolayı dost Türk halkına ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.
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Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Title
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar
Ankara Ulus'ta toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri harekatını protesto etti. Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı. Büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler" dedi.

Rus işgalinin ve bombaların gölgesindeki Ukrayna'dan çarpıcı fotoğraflar
FOTOĞRAF 14
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Peter Cziborra REUTERS
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Emilio Morenatti AP
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Alexander Ermochenko REUTERS
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Evgeniy Maloletka AP
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Maksim Levin REUTERS
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Emilio Morenatti AP
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Emilio Morenatti AP
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Sergey Bobok AFP
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Daniel Leal AFP
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Alex Lourie REDUX PİCTURES
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Evgeniy Maloletka AP
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Sergei Supinsky AFP
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Mikhail Palinchak POOL-REUTERS
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Emilio Morenatti AP
Rus işgalinin ve bombaların gölgesindeki Ukrayna'dan çarpıcı fotoğraflar
Rus güçleri Putin'in emriyle perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlattı. Başkent Kiev dahil pek çok şehir bombardıman altında. Kuşatmada üçüncü gün geride kalırken şu ana kadar 3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti. Halkın sığınaklarda tedirgin bekleyişi ise sürüyor. İşte savaşın göbeğinde yer alan Kiev ve birçok şehirden çarpıcı fotoğraflar...


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