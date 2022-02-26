Ukraynalı siviller direniyor: Rus askerlerini esir aldılar

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise Türkiye’den Ukrayna’ya ilk insani yardımın bugün ulaştığını belirterek, \"Bu artık Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Ukrayna devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Böylece yok etme operasyonu başladı. Ukrayna'da yaşayan tüm halklar Rus halkı da olmak üzere bu savaştan zarar görüyorlar. Bu Ukrayna’ya yapılan bir savaş değildir, bu 3'üncü dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna’ya ilk insani yardım ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler. Ukrayna’ya yardım edin ve saldırgan devleti görmezden gelin\" diye konuştu.