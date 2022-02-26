Ukraynalı siviller direniyor: Rus askerlerini esir aldılar

Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor.
Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'Ülkenizi koruyun' çağrısı sonrası sokağa çıkan Ukraynalı siviller ordularına destek veriyor.
SİVİLLER TESLİM ALDI
Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukrayna halkı, Rus askerleriyle sıcak çatışmaya girdi. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracına ateş açtı. Bir süre sonra ise Rus askerlerini teslim oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde teslim olan Rus güçlerinin Ukraynalı siviller tarafından rehin alındığı görüldü.
ASKERLER SOKAKLARDA SICAK ÇATIŞMADA
Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan bir diğer görüntüde, Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü.
Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.