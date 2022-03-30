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Dünya Ukraynalılardan Rusyaya çağrı Esir alınan kişileri serbest bırakın
AVRUPA

Ukraynalılardan Rusya'ya çağrı: Esir alınan kişileri serbest bırakın

Ukraynalı aktivistler, Rus askerleri tarafından esir alındığı iddia edilen kişilerin fotoğrafları projeksiyon cihazıyla duvara yansıtarak bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynalılardan Rusyaya çağrı: Esir alınan kişileri serbest bırakın
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Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen eylemde, aralarında gazeteci, belediye başkanı ve milletvekillerinin de bulunduğu kişiler için Rusya'ya çağrıda bulunuldu.

Aktivist Anastasiia Moskvychova, 30'dan fazla Ukraynalıdan günlerdir haber alınamadığını belirterek tüm kayıp ve esirlerin ailelerine kavuşabilmesi için dünya çapında destek beklediklerini söyledi.

  • Mağdur ailelerin sesini her platformda duyuracaklarını söyleyen Moskvychova, "Nerede ve ne koşullar altında olduklarını bilmiyoruz. Bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Bunun için de bir hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

Gösteri, sirenlerin çalması nedeniyle erken tamamlandı. Hava alarmının ardından tüm katılımcılar ve çevre sakinleri sığınaklara indi.

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