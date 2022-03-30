Ukraynalılardan Rusya'ya çağrı: Esir alınan kişileri serbest bırakın

Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen eylemde, aralarında gazeteci, belediye başkanı ve milletvekillerinin de bulunduğu kişiler için Rusya'ya çağrıda bulunuldu.

Aktivist Anastasiia Moskvychova, 30'dan fazla Ukraynalıdan günlerdir haber alınamadığını belirterek tüm kayıp ve esirlerin ailelerine kavuşabilmesi için dünya çapında destek beklediklerini söyledi.

Mağdur ailelerin sesini her platformda duyuracaklarını söyleyen Moskvychova, "Nerede ve ne koşullar altında olduklarını bilmiyoruz. Bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Bunun için de bir hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

Gösteri, sirenlerin çalması nedeniyle erken tamamlandı. Hava alarmının ardından tüm katılımcılar ve çevre sakinleri sığınaklara indi.

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