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Dünya Ukraynalıların motivasyon kaynağı Bayraktar
AVRUPA

Ukraynalıların motivasyon kaynağı: Bayraktar

Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'da en büyük motivasyon kaynağı Türk Bayraktar oldu. Ukrayna ordusunun yazıp bestelediği Bayraktar şarkısı, Ukraynalılarca sokaklarda hep bir ağızdan söyleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalıların motivasyon kaynağı: Bayraktar
Ukraynalıların motivasyon kaynağı: Bayraktar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Ukrayna'da Rus işgaline direnişin sembolü haline gelen Türk SİHA'ları halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.

Hep bir ağızdan söylüyorlar

Ukrayna ordusunun yazıp bestelediği Bayraktar şarkısı, Ukraynalılar için en büyük motive kaynağı oldu. Lviv sokaklarında Ukraynalılar, Rus işgaline karşı motivasyon ve güç buldukları şarkıyı hep bir ağızdan söylüyorlar.

Lviv'de sokak sanatçısı
OYNAT 00:56
Lviv'de sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısıyla Ukraynalılara moral depoluyor
Bayraktar TB2, Ukrayna'nın tarihinde dönüm noktası oldu. Lviv sokaklarında toplanan Ukraynalılar, kent meydanında hep bir ağızdan, 'Bayraktar' şarkısını söylüyor.


'Bizde donanımları yok eden Bayraktar var'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaşmıştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verilmişti.


  • Baykar'ın ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük kozu olarak biliniyor.

Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var
OYNAT 02:22
Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

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