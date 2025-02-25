Ulusal Diyalog Kongresi başlıyor

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından gelecekteki yeni yönetim şeklinin tartışılacağı Ulusal Diyalog Kongresi, bugün başlıyor. İki gün sürecek kongre, ülkenin gidişatını tanımlamak için siyasi, sosyal ve etnik yelpazenin her kesiminden temsilcileri bir araya getirecek.
Kongrede Suriye’nin askeri, siyasi ve anayasal yeni yol haritası çizilecek. Kongrenin her kesimi kapsaması amacıyla davetler gruplara değil, kişilere özel olarak yapıldı. Geçiş döneminin yönetilmesi için geçici bir anayasa bildirgesi çıkarılması, döneme uygun bir ekonomik plan geliştirilmesi gibi konuların yoğunlukla ele alınacağı kongrede, devletin yeniden inşası, vatandaşların yönetime davet edilmesi, iç güvenlik ve istikrar gibi konular da ana gündemi belirleyecek. Ulusal diyalogdan çıkacak tavsiyeler sadece tavsiye ve formalite olmayacak, anayasa bildirgesi, ekonomik kimlik ve kurumsal reform planı için temel teşkil edecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara liderliğindeki yeni yönetimin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ulusal Diyalog Komitesi, 2 gün sürecek toplantıya yurt içi ve dışından yaklaşık 600 kişiye davet gönderildiğini açıkladı. Ayrıca mağdur, yaralı ve tutuklu aileleri de temsil edilecek.
YENİ HÜKÜMET KURULACAK
Yeni Şafak’ın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kongrenin ikinci günü gerçekleştirilecek atölyelerde görüşülmesi planlanan tüm konularla ilgili taslak metinler hazırlandı. Bu metinlerde yer alan maddeler, katılımcılar arasında görüşülecek. Yerel kaynaklar, geçiş hükümetinin bu kongreden bir hafta sonra baştan aşağı değişeceğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, martın ilk haftası yeni kabine üyeleri belirlenecek. Yeni hükümet, teknokrat yapıda olacak. İçerisinde her türlü dini ve etnik grubun da yer alacağı belirtiliyor. Yeni ve meşru hükümetin kurulmasının ardından uluslararası kamuoyuyla yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilebilmesi için çeşitli adımlar atılacak. Bu adımların başında Suriye’nin Arap Ligi’nde temsil edilmesi yer alıyor. Yeni hükümetin başlıca hedefleri arasında Suriye’ye uygulanan ekonomik ve siyasi tüm yaptırımların kaldırılması yer alıyor. Uzmanlara göre Suriyelilerin yıllardır süren uzun iç savaştan sonra gerçekleşecek olan bu kongre nadir bir fırsat sunuyor. İlerleyen süreçler zor olsa da kongrenin başarısı, istikrar ve yeniden yapılanma için bir temel oluşturacak.
Kongre aceleye getirildi eleştirisi
- Kongre için yapılan davetlerin çok dar bir sürede gerçekleşmesi nedeniyle yurt dışında yaşayan pek çok Suriyeli, toplantıya katılamıyor. Kongrenin bu kadar hızlı gerçekleştirilmesi ve davetlerin de toplantıya az bir süre kala yapılması da tepki topladı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, söz konusu toplantıya yalnızca belli başlı bazı basın yayın organlarını davet etti. Konferansa katılmak isteyen gazetecilerin, sosyal mecralarda yapılacak duyuruları takip etmeleri istendi.