Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali

ABD ile İran arasındaki son nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Umman, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıları Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.
Açıklamada, ABD'nin bu sabah İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları kınanarak bu saldırılar “Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali” olarak nitelendi.
“ABD'nin İran'daki hedeflere doğrudan hava saldırısıyla tırmanan bu durumu derin kaygı ve esefle karşılıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu tür saldırıların yasa dışı olduğu ve bölgesel barışı tehdit ettiği vurgulanarak acilen kapsamlı şekilde gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.