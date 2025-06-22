Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali

"ABD'nin bu eylemi, savaşın daha da yayılmasına yol açabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu saldırı, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın açık bir ihlalidir. Antlaşma, güç kullanımını ve devletlerin egemenliğinin ihlalini açıkça yasaklamaktadır. Ayrıca, barışçıl nükleer program geliştirme hakkı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının gözetiminde güvence altındadır."