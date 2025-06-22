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Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali

Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali

12:2422/06/2025, Pazar
AA
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Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali
Umman: ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi ihlali

ABD ile İran arasındaki son nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Umman, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıları Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin bu sabah İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları kınanarak bu saldırılar “Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali” olarak nitelendi.


“ABD'nin İran'daki hedeflere doğrudan hava saldırısıyla tırmanan bu durumu derin kaygı ve esefle karşılıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu tür saldırıların yasa dışı olduğu ve bölgesel barışı tehdit ettiği vurgulanarak acilen kapsamlı şekilde gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.


Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin bu eylemi, savaşın daha da yayılmasına yol açabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu saldırı, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın açık bir ihlalidir. Antlaşma, güç kullanımını ve devletlerin egemenliğinin ihlalini açıkça yasaklamaktadır. Ayrıca, barışçıl nükleer program geliştirme hakkı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının gözetiminde güvence altındadır."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.



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