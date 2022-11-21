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UNICEF: Fransa çocuk haklarını güvence altına almada daha çok yol katetmeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fransa'da yoksulluk ve istismardan ölüme kadar çocukların haklarının garanti altına alınmasına ilişkin hükümete yönelik uyarılarda bulunarak, çocuk haklarının korunması konusunun 5 yıllık dönemde öncelikler arasında yer alması gerektiğinin çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
UNICEF: Fransa, çocuk haklarını güvence altına almada daha çok yol katetmeli
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UNICEF Fransa, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarına ilişkin rapor hazırladı.

Çocuk Hakları Komitesine 15 Aralık'ta sunulacak raporun UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan tarafından yapılan ön değerlendirmesinde, Fransa'da çocuklara yönelik kamu politikalarının ve ulusal stratejilerin geliştirilmesi ile savunmasız bazı çocuk gruplarının haklarına yönelik ilerleme kaydedildiği belirtilse de hala çocuk haklarına ilişkin önemli ölçüde ihlaller yaşandığına işaret edildi.

Raporda, ülkedeki en savunmasız çocukların, yoksullukla mücadele eden, engelli, cinsel taciz mağduru, kurumlara emanet edilmiş, alıkonulmuş veya göçmen durumdakiler olduğu ve en temel haklarını güvence altına alma mücadelesi verdikleri belirtilerek, Fransa'da her 5 çocuktan en az birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı vurgulandı.

Ülkede her 5 günde bir çocuk ebeveyni tarafından öldürülüyor

Eylül 2022'de yapılan araştırmaya göre ülkede 42 bin 756 çocuğun evsiz olduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, bu çocukların 41 bin 98'inin büyük çoğunluğunun otellere yerleştirildiği ancak bu tür konaklamaların aile yaşamı ve kendileri için uygun olmadığının altı çizildi.

Raporda, Fransa'da her yıl 160 bin çocuğun cinsel tacize maruz kaldığı belirtilerek, her 5 günde bir çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından öldürüldüğü, 10 çocuktan birinin psikolojik şiddete uğradığı ifade edildi.

Ayrıca Fransızların yüzde 22'sinin çocukluklarında cinsel ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Sosyal ve bölgesel eşitsizliklerin kentlerin belirli mahallelerinde ve denizaşırı topraklarda çok fazla çocuğun okula, sağlık veya koruma hizmetlerine erişimini sekteye uğrattığı vurgulanan raporda, Fransız Guyanası'nda 10 çocuktan 6'sının yoksulluk içinde yaşadığı ve 6-13 yaş grubundakilerin eğitim oranının yüzde 92,6 olduğu bildirildi.

UNICEF'ten Fransa'ya çocuk haklarını güvence altına alma çağrısı

Raporda, akıl sağlığının, çevrim içi koruma durumunun, katılım hakkının, iklim değişikliğinin sonuçlarının ve kirlilikle mücadelenin çocukların karşılaştığı yeni büyük zorluklar olduğu kaydedilerek, "6-18 yaş grubundaki çocukların üçte biri psikolojik bozukluklardan muzdarip ve her 4 çocuktan 3'ünün kirli hava soluduğu biliniyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'da 2012'den bu yana büyük çoğunluğu Mayotte Adaları'nda, 1460'ı metropollerde olmak üzere 33 bin 786 çocuğun gözaltına alındığına işaret edilen raporda, sınırlarda keyfi baskılar, Suriye'deki (Fransız) çocukların geri getirilememesi, çocukların idari gözaltılarda tutulmasının Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne (CIDE) aykırı olduğu vurgulandı.

Raporda, ülkede çocuk haklarına yönelik mevcut politikaların düzensizliğinin ve toparlayıcı olmamasının bu hakların göz ardı edilmesine, etkisiz kalmasına yol açtığı kaydedilerek, "Bu nedenle UNICEF, Fransa'ya tüm çocukların haklarını güvence altına almak için iddialı bir ulusal strateji uygulaması çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Bu stratejinin aynı zamanda çocuk merkezli kamu politikalarına yer verilmesini sağlayacağı değerlendirmesi yapılan raporda, salgın, enerji ve çevre krizinin Fransa'da ve dünyadaki çocuklar üzerinde ciddi yansımalarının olduğu, yoksulluk, göçmen ve engelli durumdaki savunmasız çocukların bunlardan çok etkilendiği, bu nedenle bu kitlelere yönelik özel destek çalışmalarının yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

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