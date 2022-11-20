Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Altun'dan yetişkinlere 'Çocukların haklarını korumaları' çağrısı

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Fatih'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, dünyada maruz kaldıkları ihmal ve istismarlar yüzünden çocukların çocuk olarak yaşama haklarından mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Mücadelelerinin dünya üzerindeki bütün çocukların "çocuk gibi" yaşayabilecekleri korunaklı ortamlara kavuşuncaya kadar devam edeceğini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Çocuk haklarının korumasının biz yetişkinlerin görevi olduğunu hatırlatarak vicdanlı her yetişkini bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Yeryüzü Çocukları Derneği olarak yarını bugünün çocuklarının değiştireceğine inanıyoruz. Bu yüzden çocukların, özellikle eğitim haklarına ulaşmaları için mücadele ediyoruz. Eğitimli, haklarının farkında ve sosyal sorumluluk bilincine sahip gençler olarak yetiştirilmelerini önceliyoruz. Böylece, inanıyoruz ki çocuklar ileride hem kendi haklarını hem de etrafındaki diğer insanların haklarını savunan bireyler olacaklar."

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Çocuklar fikir ve önerilerini paylaştı

Açıklamanın ardından Türkiye, Yemen, Etiyopya ve Suriye'den çocuklar, daha güvenli, eşit ve özgür bir yaşama sahip olabilmek için fikir ve önerilerini paylaştı.

Etiyopyalı Mohammed Sead Ahmed, çocuklara ilgi gösterilmesi ve onlarla sevgi içerisinde iletişim kurulması önerisinde bulundu.

Suriyeli Hacer Ali, bir çocuk olarak ciddiye alınmak istediğini söyleyerek "Çocukları birbiriyle karşılaştırmanız, birbirlerinden nefret etmelerine yol açabilir ve nefret gerçekten güçlü ve yorucu bir duygu. Lütfen bunu çocuklarınıza yapmayın. Onlara eziyet çektirmeyin. Bunun yerine oturup onu dinleyin ve beraber çözüm yolu bulun. Umarım bu söylediklerimi azıcık da olsa kale almışsınızdır. Umarım hayatı yetişkinler tarafından kötü olan çocukların hayatı değişir." diye konuştu.

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Toplantıda çocuklara dernek tarafından çeşitli hediyeler verildi.