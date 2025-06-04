Ünlü rapçi, Facebook ve Instagram'ı dava etti! 'Trilyon dolarlık' suçlama

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Eminem, şarkılarının izinsiz kullanımı nedeniyle teknoloji devi Meta'ya dava açtı. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta’ya karşı açılan davada, Eminem’in yayın haklarını elinde bulunduran Eight Mile Style, eserlerin bilinçli biçimde ihlal edildiğini öne sürdü. Michigan’da açılan dosyada, Meta’nın sanatçının eserlerini sistematik şekilde kullandığı ve bu durumun yasa dışı gelir elde etmenin bir yöntemi hâline geldiği iddia edildi.
“Meta kullanıcıları kopyalamaya teşvik ediyor”Dava dilekçesinde, Meta’nın video oluşturma araçlarıyla kullanıcıların kolaylıkla Eminem’in şarkılarını içeriklerine eklemesine olanak sağladığı ve bunun yaygın bir telif hakkı ihlaline neden olduğu belirtildi. Şirketin sunduğu araçların kullanıcıları kasıtlı olarak müzik kopyalamaya yönlendirdiği ve bu durumun bilinçli bir ihlal niteliği taşıdığı ifade edildi.
Lisans kapsamında değil
Meta’nın müzik sektörüyle çeşitli lisans anlaşmaları bulunmasına rağmen, Eminem’in parçalarının bu anlaşmalara dâhil edilmediği vurgulandı. Özellikle “Lose Yourself” gibi ikonik parçaların alternatif versiyonlarının platformlarda hâlâ yer aldığı, bu durumun Meta’ya önceden bildirildiği hâlde ihlalin sürdüğü belirtildi.
Geçmişte Spotify da hedef olmuştu
Eight Mile Style, daha önce de telif hakkı ihlali gerekçesiyle benzer adımlar atmıştı. Şirketin Spotify’a karşı açtığı dava sonuçsuz kalırken, Ford bayisine karşı açılan bir başka dava ise tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştı.