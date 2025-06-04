Ünlü rapçi, Facebook ve Instagram'ı dava etti! 'Trilyon dolarlık' suçlama

“Meta kullanıcıları kopyalamaya teşvik ediyor”Dava dilekçesinde, Meta’nın video oluşturma araçlarıyla kullanıcıların kolaylıkla Eminem’in şarkılarını içeriklerine eklemesine olanak sağladığı ve bunun yaygın bir telif hakkı ihlaline neden olduğu belirtildi. Şirketin sunduğu araçların kullanıcıları kasıtlı olarak müzik kopyalamaya yönlendirdiği ve bu durumun bilinçli bir ihlal niteliği taşıdığı ifade edildi.