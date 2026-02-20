Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
UNRWA: Gazze’de insani koşullar hala ağır yardımlara erişimde kısıtlamalar sürüyor

UNRWA: Gazze’de insani koşullar hala ağır yardımlara erişimde kısıtlamalar sürüyor

13:0120/02/2026, الجمعة
AA
Sonraki haber
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi genelinde insani koşulların hala kötü olduğunu ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik kısıtlamaların devam ettiğini açıkladı.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, UNRWA'nın yerinden edilen Filistinlilere sağlık, eğitim, barınma ve gıda yardımı hizmetleri dahil temel hizmetler sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze Şeridi genelinde insani koşulların hala kötü olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasına yönelik kısıtlamalarına devam ettiği kaydedildi.

UNRWA'nın açıklamasında, mevcut durumda ulaştırılmasına izin verilen yardım miktarının Filistinlilerin ihtiyaçlarının çok altında kaldığını belirtilerek, insani yardımların erişimine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapıldı.



#Gazze Şeridi
#Birleşmiş Milletler
#insani yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kayınvalide ve kayınpedere fitre verebilir mi?