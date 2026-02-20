Azerbaycan'dan Gazze Barış Kuruluna bağış taahhüdüne ilişkin açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Vasington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıyev, "Azerbaycan, Gazze'ye ilişkin 7 milyar dolar tutarındaki mali girişime katılmayı öngörmemektedir." ifadelerine yer verdi.
Hacıyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Vasington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Gazze'ye ilişkin 7 milyar dolar tutarındaki mali girişime katılmayı öngörmemekteyiz"
Azerbaycan'ın kurucu üye bir devlet olarak Gazze Barış Kurulu'nun amaç ve hedeflerini desteklediğini belirten Hacıyev, ülkesinin Gazze'deki yatırım projelerine katılmasının değerlendirilebileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulunun Washington'da yapılan ilk toplantısında Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini açıklamıştı.