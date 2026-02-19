Gazze Barış Kurulu'nda görseller paylaşıldı: Trump planına göre Gazze'nin gelecek 10 senesi

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Vaşington'da yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Vaşington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında uzun bir konuşma yaparak, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Trump'tan tüm ülkelere teşekkür

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." dedi.

9 ülkeden 7 milyar dolarlık yardım sözü

Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

Trump planına göre Gazze'nin gelecek 10 senesi

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında Trump planı çerçevesinde Gazze'nin geleceğine dair taslağa ilişkin görseller de paylaşıldı.

Buna göre üç seneden 10 seneye kadar yeniden inşa edilmiş Gazze'de modern yapılanmayla birlikte evler yer alırken 10 sene sonraki halinde ise kıyı şeridinde inşa edilen gökdelenler dikkat çekti.

Toplantıda paylaşılan görseller şöyle:











