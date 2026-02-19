Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduğu açıkladı. Gazze'de ateşkesin sağlandığını ancak insani durumun hala kırılgan olduğunu ve ateşkes ihlallerinin devam ettiğini vurgulayan Fidan, "Barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım." dedi.
Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Vaşington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.
"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."
Gazze'ye asker gönderecek ülkelerin resmi listesi
Öte yandan Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alacak ülkeler de belli olmaya başladı.
Buna göre Gazze'ye resmi olarak asker gönderecek ülkeler arasında Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır ve Ürdün yer alıyor.