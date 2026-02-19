Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazır

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazır

20:0119/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduğu açıkladı. Gazze'de ateşkesin sağlandığını ancak insani durumun hala kırılgan olduğunu ve ateşkes ihlallerinin devam ettiğini vurgulayan Fidan, "Barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir." dedi.

"Ateşkes sağlandı ancak insani durum hala kırılgan"

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Vaşington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız"

Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."

Gazze'ye asker gönderecek ülkelerin resmi listesi

Öte yandan Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alacak ülkeler de belli olmaya başladı.

Buna göre Gazze'ye resmi olarak asker gönderecek ülkeler arasında Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır ve Ürdün yer alıyor.


#Uluslararası İstikrar Gücü
#Türkiye
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2026 zammı yüzde kaç, ödeme tarihi ne zaman? İşte masadaki rakamlar