UNRWA tesisi işgal karargahı olacak

Neslihan Önder
04:0019/05/2026, Salı
Arşiv.
İsrail’in Kudüs’te bu kez de Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bulunan ve ocak ayında yıkılan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait kompleksin yerine işgal ordusuna ait askeri tesisler kurulmasını öngören yeni projeyi onayladı.

Kudüs Valiliği, söz konusu planın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, işgal yönetiminin BM kurumlarını dahi hedef alan saldırgan politikalarını derinleştirdiğini açıkladı. İşgal planına göre Şeyh Cerrah’taki UNRWA arazisine İsrail ordusu müzesi, askerlik şubesi ve sözde “İsrail Savunma Bakanlığı”na bağlı yapılar inşa edilecek. Kudüs Valiliği, projenin yaklaşık 36 dönümlük alanı kapsadığını ve bu alanın ihalesiz şekilde İsrail Savunma Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu. Filistinli yetkililer bunun gerçekte Kudüs’ün demografik olarak Yahudileştirme amacıyla tamamen İsrail kontrolüne sokulması amacı taşıdığını ifade etti.



