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Dünya

Ürdün'den saldırı altındaki Filistinlilere destek: 5 milyon dolar tahsis edildi

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne tarafından işgalci İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara yönelik sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile Gazze Şeridi'ne tıbbi destek amacıyla yaklaşık 5 milyon dolarlık bir meblağın tahsis edildiği belirtildi.

Muhammed Emre Kömürcü
18:27 . 15/10/2023 Pazar
AA
İşgalcilerin hava saldırılarında altyapısı da büyük hasar gören Gazze'de Filistinliler su temin edebilmek için büyük sıkıntı çekiyor. Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, su ihtiyaçlarını bölgedeki bir çeşmeden karşılıyor.

İşgalcilerin hava saldırılarında altyapısı da büyük hasar gören Gazze'de Filistinliler su temin edebilmek için büyük sıkıntı çekiyor. Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, su ihtiyaçlarını bölgedeki bir çeşmeden karşılıyor.

Hasavne Bakanlar Kurulunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasının ele alındığı bugünkü oturumunda yaptığı konuşmasında, "Bakanlar Kurulu, Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda UNRWA'nın bütçesine destek için 3 milyon dinar (4,2 milyon dolar), Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipman ve ilaç desteği için de yarım milyon dinar (704 bin dolar) tahsis edilmesi yönünde karar aldı." ifadelerine yer verdi.

Gazze halkının maruz kaldığı savaş ve sistematik yıkıma ilişkin suskunluğun kabul edilebilir bir seçenek olmadığını vurgulayan Hasavne, mevcut durumda "Gazze halkının insani ve hukuki korunma hakkını elinden alan bir saldırı ile İsrail'in uluslararası hukuku açık şekilde ihlaline" sessiz kalındığını ifade etti.

Hasavne, sivil kurbanların, kimlikleri, milliyetleri, ırkları veya dinleri ne olursa olsun mağdur olduğuna işaret ederek, uluslararası topluma, "İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadığı gibi Filistinli sivillerin öldürülmesini de kınaması" çağrısında bulundu.

Ülkesinin, Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesine yol açacak hiçbir adım ya da uygulamayı asla kabul etmediğini belirten Hasavne, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu, bölgeyi daha derin ve geniş bir çatışmanın içerisine sürükleyeceğini ifade etti.


İşgalci İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, işgalci İsrail de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalcilerin saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalcilerin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İşgalcilerin saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.



#Ürdün
#Gazze
#destek
#Filistin
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