Ürdünlü şehit Mahir El-Cazi’nin vasiyeti: Duruşumu hatırlayın bu mücadele ölümsüz olsun

El-Cazi’nin geride bıraktığı vasiyet, Arap dünyasına mesaj niteliği taşıdı. Şehit, vatansever duruşunu ve kararlı mücadelesini ölümsüzleştiren vasiyetinde, Ürdün halkına ve tüm Arap ulusuna Siyonist işgalcilere karşı direnme çağrısında bulundu.
Ürdün-‘İsrail’ sınırında 3 işgalciyi öldüren Ürdünlü kamyon şoförü şehid Mahir El Cazi’nin şehit olmadan önce yazdığı son mektup:
“Selamün Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh
Sevgili anneme ve babama; hakkınızı helal edin ve benden razı olun, çünkü ben Allah'ın izniyle şehidim, Elhamdülillah. Benden bahsetmenizi istemiyorum, fakat benim gösterdiğim tavırdan bahsedin, belki bu, ümmetimizin evlatları ve özellikle neşmi Ürdün evlatları için baki bir motivasyon olur. Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik korkunç katliamlar işleyen Siyonist işgalcilere karşı bir duruş sergilemelerini istiyorum... Kardeşlerim İslam evlatları eğer dininiz yoksa en azından sizde kıskançlık ve izzet olsun.
Kardeşiniz Mahir Diyab El-Cazi”
Ne olmuştu?
İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İşgalci İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi. Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin öldüğü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi. Siyonist rejimin devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberde, İşgalci İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İşgalci İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı çift yönlü kapatıldı
Siyonist makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapattı.