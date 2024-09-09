Ürdünlü şehit Mahir El-Cazi’nin vasiyeti: Duruşumu hatırlayın bu mücadele ölümsüz olsun

Sevgili anneme ve babama; hakkınızı helal edin ve benden razı olun, çünkü ben Allah'ın izniyle şehidim, Elhamdülillah. Benden bahsetmenizi istemiyorum, fakat benim gösterdiğim tavırdan bahsedin, belki bu, ümmetimizin evlatları ve özellikle neşmi Ürdün evlatları için baki bir motivasyon olur. Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza yönelik korkunç katliamlar işleyen Siyonist işgalcilere karşı bir duruş sergilemelerini istiyorum... Kardeşlerim İslam evlatları eğer dininiz yoksa en azından sizde kıskançlık ve izzet olsun.