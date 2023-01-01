Uzak Doğu'da çocuk işçiliği 'yoksulluk döngüsüne' yol açıyor

"Tekstil endüstrisi çocukları zararlı kimyasallara, böcek ve hayvan saldırılarına maruz bırakan en kötü türden işçiliğin yapıldığı sektördür. İşçi çocuklar, tarımda ekinlere zarar veren haşereleri, yabani otları, böcekleri yok etmek için kullanılan kimyasal pestisitlere ve yüksek sıcaklığa maruz kalır. Bu çocuklar, zararlı maddeleri soluma, sıcak çarpması, aşırı yorgunluk, solunum problemleri, zafiyet, baş dönmesi gibi sorunlar yaşar. Çocuklar, iplik eğirme işinde koruyucu ekipman sağlanmadığı için makineleri çalıştırırken yaralanabilir, kumaş boyarken kirli hava solumak zorunda kalabilir ve sürekli tekrarlayan işler yapmaktan kas ve iskelet problemleri yaşayabilir."