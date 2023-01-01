Uzak Doğu'da çocuk işçiliği 'yoksulluk döngüsüne' yol açıyor

Uzak Asya'da tekstil endüstrisinde çocuk işçiliği 'yoksulluk döngüsüne' yol açıyor.
Araştırmacı Wang Hui, Uzak Doğu'da tekstil endüstrisinin çeşitli aşamalarında yer alan çocuk işçiler konusunu değerlendirdi.
Özellikle Uzak Doğu'da çocuk işçiliğinin, tekstil ve moda endüstrisinin pamuk tohumu yetiştiriciliğinden hasadına, iplik üretiminden düğme dikimine, kumaş kesiminden parça birleştirmeye kadar her aşamasında kullanıldığını aktaran Wang, üretim sürecinin farklı safhalarında çocuk işçilerin çeşitli risklerle karşılaştığını kaydetti.
Wang, pamuk tarlalarında işçilerin maruz kaldığı böcek ısırığı ve hayvan saldırıları risklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:
- "Tekstil endüstrisi çocukları zararlı kimyasallara, böcek ve hayvan saldırılarına maruz bırakan en kötü türden işçiliğin yapıldığı sektördür. İşçi çocuklar, tarımda ekinlere zarar veren haşereleri, yabani otları, böcekleri yok etmek için kullanılan kimyasal pestisitlere ve yüksek sıcaklığa maruz kalır. Bu çocuklar, zararlı maddeleri soluma, sıcak çarpması, aşırı yorgunluk, solunum problemleri, zafiyet, baş dönmesi gibi sorunlar yaşar. Çocuklar, iplik eğirme işinde koruyucu ekipman sağlanmadığı için makineleri çalıştırırken yaralanabilir, kumaş boyarken kirli hava solumak zorunda kalabilir ve sürekli tekrarlayan işler yapmaktan kas ve iskelet problemleri yaşayabilir."
Çocuk işçilerin, sektörde psikolojik baskı ve sömürüye de uğradığına dikkati çeken Wang, zorlu çalışma ortamında fiziksel ve sözlü saldırıya uğrayan çocuklarda depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların geliştiğini söyledi.
Yetersiz eğitim kuşaklar arası yoksulluk kısır döngüsünü güçlendiriyor
Tekstil endüstrisinde çalışan çocuk işçilerin, yasal hak ve hizmetlere çok sınırlı erişimi olduğuna vurgu yapan Wang, gayriresmi ortamlarda çalışan çocukların son derece savunmasız bırakıldığının altını çizdi.
Wang, çocuk işçiliğinin Uzak Doğu'daki az gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaştığından bahsederek, ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki büyük moda şirketlerinin düşük işçilik maliyetleri nedeniyle karlarını maksimize etmek için bölgeyi tercih ettiğine dikkati çekti.
Yoksulluktan kaynaklanan çocuk işçiliğinin, çocuklar için yoksulluğu döngü haline getirdiğini vurgulayan Wang, sözlerini şöyle tamamladı:
- "Çocuk işçiler, çok küçük yaşta okuldan uzaklaştıkları için gelecek iş ve yaşam olanakları büyük ölçüde ellerinden alınıyor. Yetersiz eğitim, kuşaklar arası yoksulluk kısır döngüsüne yol açıyor. Eğitim almadan büyüyen çocuk işçiler, yetişkin olduklarında aileleri gibi düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu da gelecek nesillerin benzer sorunlar yaşayıp aynı döngüde devam etmesine yol açıyor. Yoksulluk döngüsünün kırılması için çocuklara eğitim ve öğretim imkanlarının sağlanması, ailelere de maddi destek sunulması gerekiyor."