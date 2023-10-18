ABD'nin işgalci İsrail'e Filistinlileri vurması için yolladığı Mk-84 bombaları.
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
İsrail kendisini savundu: Biz değil Hamas vurdu
Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü.
Uzmanlar açıkladı: Hastaneye düşen bomba ABD'nin İsrail'e yolladığı MK84
ABD'nin İsrail'e yolladığı bombalardan
MK-84 bombası, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından işgalci güçlere teslim edilmişti. MK84 bombası, 900 kg ağırlığında ve F-16 savaş uçakları ile atılabiliyor.
MK-84 özellikleri nelerdir?
ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir.
F-16'ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir.
MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.