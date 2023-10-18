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Dünya

Uzmanlar açıkladı: Hastaneye düşen bomba ABD'nin İsrail'e yolladığı MK-84

İşgalci İsrail ordusu, sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi bombaladı ve en az 500 masumu katletti. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü. Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, görüntülerdeki patlamaya sebep olacak en muhtemel mühimmatın ABD yapımı MK-84 bombası olduğunu söyledi. ABD, geçtiğimiz günlerde binlerce MK-84 bombasını İsrail'e yollamıştı.

Hüseyin Berk
00:54 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD'nin işgalci İsrail'e Filistinlileri vurması için yolladığı Mk-84 bombaları.

ABD'nin işgalci İsrail'e Filistinlileri vurması için yolladığı Mk-84 bombaları.

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

İsrail kendisini savundu: Biz değil Hamas vurdu

Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü.

Uzmanlar açıkladı: Hastaneye düşen bomba ABD'nin İsrail'e yolladığı MK84

Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerdeki patlamaya sebep olacak en muhtemel mühimmatın MK-84 bombası olduğunu söyledi.
"Netanyahu çok büyük ihtimalle yalan söylüyor."
diyen Yıldırım,
"Konunun Hamas’ı aklamakla ilgisi yok. İsrail kendini temize çekmek istiyorsa uluslararası uzman bir heyet hemen bölgeye intikal edip soruşturma başlatabilir."
ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yolladığı bombalardan

MK-84 bombası, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından işgalci güçlere teslim edilmişti. MK84 bombası, 900 kg ağırlığında ve F-16 savaş uçakları ile atılabiliyor.

MK-84 özellikleri nelerdir?

ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir.

F-16'ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir.

MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

Gazze'ye atılan MK-84'lerden sadece birisi.
#ABD
#İsrail
#Hastane Katliamı
#MK-84
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