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Vatikan karıştı: Skandallarla gündemde olan kardinalden oy talebi

Vatikan karıştı: Skandallarla gündemde olan kardinalden oy talebi

09:1824/04/2025, Perşembe
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Becciu’nun yargılandığı soruşturma, Vatikan’ın Londra’daki bir gayrimenkul yatırımı sonucu büyük bir finansal kayıp yaşamasına odaklanmıştı.
Becciu’nun yargılandığı soruşturma, Vatikan’ın Londra’daki bir gayrimenkul yatırımı sonucu büyük bir finansal kayıp yaşamasına odaklanmıştı.

İtalya’nın Sardinya bölgesinden Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Vatikan’da işlediği mali suçlar nedeniyle mahkum edilmiş olmasına rağmen, yaklaşan papa seçiminde yer almak istediğini belirtti.

Kardinal Becciu, 2020 yılında Papa François tarafından Vatikan’daki mali skandal nedeniyle kardinal hak ve ayrıcalıklarından feragat etmesi istenmişti.


Becciu, Vatikan’ın Devlet Sekreterliği'nde "sostituto" (yardımcı) olarak görev yapıyordu ve bu görev ona Papa ile doğrudan görüşme yetkisi veriyordu. Daha sonra, Vatikan’ın aziz yapma departmanını yönetmeye atanmıştı.


2023 yılında zimmetine para geçirme ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olan Becciu, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Vatikan’ın suç mahkemesince mahkum edilen ilk kardinal oldu.


'İstifam kabul edilmedi'

Ancak suçlamaları reddeden Becciu, kararın temyizini yapmış olup, şu an hâlâ temyiz süreci devam etmektedir. Bu süreç devam ederken Vatikan’daki bir dairede yaşamaya devam etmektedir.


Becciu, Salı günü yaptığı açıklamada, "Beni konklavdan dışlama amacı taşıyan açık bir irade olmadığını ve yazılı olarak istifamın talep edilmediğini" belirtti.


Vatikan’ın basın ofisi, Becciu’yu “seçim hakkı olmayan” bir kardinal olarak listelemiş olsa da, katılım kararı muhtemelen Kardinaller Koleji Dekanı Giovanni Battista Re ve konklav işlemlerini yönetecek olan Kardinal Pietro Parolin tarafından verilecek.


Ne olmuştu?

Becciu’nun yargılandığı soruşturma, Vatikan’ın Londra’daki bir gayrimenkul yatırımı sonucu büyük bir finansal kayıp yaşamasına odaklanmıştı.


Papa François, papalık dönemi boyunca Vatikan’ın mali işlerindeki düzensizlikleri temizlemek adına, kardinallerin Vatikan mahkemelerinde yargılanabilmesi için yasayı değiştirmişti.


Becciu, kardinal haklarını kaybetmiş olsa da, teknik olarak Kardinaller Koleji’nden atılmamıştı. Bu nedenle, konklav öncesi görüşmelere katılma hakkı bulunuyor.


Ancak yalnızca 80 yaş altındaki kardinaller, papalık seçimlerinde oy kullanabiliyor. Becciu şu an 76 yaşında olup, yaş açısından seçime katılma hakkına sahip.

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